Dopo che Antonella Elia aveva parlato del deteriorarsi del rapporto con Adriana Volpe in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Ogni Mattina replica punto per punto alla collega. Lo fa pubblicando un video sulla sua pagina Instagram in cui risponde alle accuse lanciate dall’opinionista del Grande Fratello Vip 2020. “Forse adesso è arrivato il momento di replicare ad Antonella Elia, perché ne ho sentite veramente troppe. Partiamo dall'ultima. Intervista su TV Sorrisi e Canzoni”, dichiara Adriana sfogliando il noto settimanale con l’intervista a Elia, “Domanda ‘Ha nostalgia anche di Adriana Volpe?’. Adesso facciamo l’analisi del testo della sua risposta: ‘Guardi, una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semi-permanente per le unghie. Non mi ha mai risposto’. Fasullo! Andiamo a vedere, perché io la chat ce l'ho. Il 27 di aprile, effettivamente, mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno dato e mi chiede come si usa. Io, non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha anche risposto, ma le ho anche risposto vocalmente”.

Adriana Volpe mostra lo scambio di messaggi con Antonella Elia

Adriana, per dimostrare lo scambio di messaggi con Antonella, prende il cellulare ed esamina la loro conversazione, per poi fare ascoltare ai suoi follower qualche istante dei messaggi in questione. Poi prosegue: “È un minuto di messaggio e l'ha sentito perché mi ha anche risposto. Poi, ha detto che mi ha chiamato per vederci una sera ma che non avrei tempo. Ma quando mai? Ti sarai confusa, tesoro mio perché ricordo di averle scritto: ‘Ciao Antonella, come stai? Prossima settimana ci vediamo?’. E lei mi ha anche risposto sì, con tanto di smile”. Ma Adriana, decisa a smentire, continua:

Andiamo avanti. Ha detto: "L'amicizia è una cosa seria, mi rifiuto di avere amiche fasulle, che davanti alle telecamere, ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te". E chi è che ha mai parlato male di te? Ma qui, secondo voi, chi è che ha rilasciato un'intervista fasulla, dicendo cose fasulle? E facciamo un piccolo passo indietro. Ho anche letto che si è lamentata e ha detto “Non mi ha neanche fatto un in bocca al lupo per l’inizio del programma”. Il GF, il programma, io ce l’ho nel cuore. In quella Casa ho lasciato un pezzo del mio cuore e quando è iniziata la nuova edizione ho fatto un grandissimo in bocca al lupo a lei, a Pupo e a Signorini. Potete andare a vedere sulla mia pagina, e ho messo un sacco di like via via. Ma la domanda è: Antonella, ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo per il programma Ogni Mattina? Io ho debuttato il 29 giugno. Mi hai mai chiamato per chiedermi come sta andando il programma, se sono contenta? Peccato, però, c’è sempre tempo, puoi sempre recuperare, come io spero di recuperare con te. Perché l’amicizia è una cosa seria e non fasulla.

Cosa aveva dichiarato Antonella Elia

Adriana si riferisce a un’intervista recente di Antonella Elia che, a una domanda a proposito del rapporto con Adriana Volpe, aveva risposto così: “Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo… L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te”.