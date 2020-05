Giovedì 21 maggio, Rai1 lascerà spazio alla quinta puntata di Vivi e lascia vivere. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio della fiction con Elena Sofia Ricci, intitolati rispettivamente La verità e La separazione. Toni verrà accusato di omicidio, mentre il ritorno di Renato seminerà discordia nella famiglia di Laura. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Anticipazioni quinta puntata di Vivi e lascia vivere

Nel nono episodio, intitolato La verità, gli spettatori assisteranno alle conseguenze del ritorno a Napoli di Renato, marito di Laura. Ovviamente, il già fragile equilibrio tra i protagonisti verrà compromesso. La Ruggero tenterà di recuperare il rapporto con i figli, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. Giada arriva addirittura a chiederle di non presenziare alla sua laurea. Toni comunica a Laura che sparirà nel nulla. Nel decimo episodio, intitolato La separazione, Toni viene accusato di omicidio. Di conseguenza, anche l'attività di Laura sarà in pericolo. Renato, intanto, vince una grossa somma di denaro al gioco e intende usarla per pagare i debiti. Ma le cose non vanno come previsto. Giovanni si mette nei guai, poi viene investito.

Il cast di attori della fiction con Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci interpreta Laura; Antonio Gerardi interpreta Renato; Massimo Ghini interpreta Toni, Silvia Mazzieri interpreta Giada; Carlotta Antonelli interpreta Nina; Giampiero De Concilio interpreta Giovanni; Iaia Forte interpreta Marilù; Bianca Nappi interpreta Rosa; Teresa Saponangelo interpreta Daniela; Riccardo Maria Manera interpreta Nicola; Irene Casagrande interpreta Sara; Emanuele Linfatti interpreta Andrea; Matteo Oscar Giuggioli interpreta Luca; Riccardo Lombardo interpreta Saverio; Orsetta De Rossi interpreta Lorenza; Daniele Orlando interpreta Dario; Massimo Nicolini interpreta Matteo. Nel cast anche Emma Quartullo nei panni di Laura da giovane, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek e Cristina Donadio.