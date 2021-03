Vittorio Sgarbi raggiunto dal programma radiofonico La Zanzara di Radio 24 ha raccontato nel dettaglio quanto aveva accennato nel corso di una recente diretta sui social, durante la quale aveva rivelato di aver contratto il Covid-19, senza però accorgersene, ma soprattutto ha dichiarato di avere un tumore per il quale si sta ancora sottoponendo a delle cure.

Il critico d'arte rivela di aver avuto il Covid

La confessione è avvenuta nell'ambito di una polemica nata attorno al ruolo dei medici nei mesi della pandemia, il critico d'arte, con la sua solita irruenza aveva dichiarato: "Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul cazzo. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie". David Parenzo e Giuseppe Cruciani, conduttori della trasmissione televisiva, hanno ripreso queste dichiarazioni per poi contattare il diretto interessato. Nella puntata del 20 marzo 2021, infatti, Vittorio Sgarbi specifica quanto detto durate la diretta social e spiega di aver contratto il virus, senza però riscontrare alcun sintomo:

Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo. Effettivamente in quel periodo hanno avuto il Covid il mio vecchio autista, la mia assistente, il vicesindaco di Sutri lo ha avuto prima di me, ed è stato un mese e mezzo fuori gioco. La morte di Gastel mi ha fatto ripensare alcune cose, ero convinto della sua non letalità. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso.

Sgarbi dichiara di avere un tumore

Ma, notizia ancora più inaspettata, è il tumore ai testicoli che ha colpito il noto volto tv, il quale non lo aveva mai reso noto in questi mesi e rispondendo alle domande dei due conduttori, Sgarbi entra nel dettaglio spiegando come ha scoperto di avere la malattia e quali cure stia portando avanti: