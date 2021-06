Lo aveva annunciato durante un'intervista radiofonica qualche mese fa, per poi dichiararlo anche in televisione, ma Vittorio Sgarbi in questi mesi si è trovato a dover affrontare un cancro da cui, stando all'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è guarito.

Il messaggio di Vittorio Sgarbi

Un messaggio chiaro, rivolto ai professionisti che lo hanno supportato in questo percorso a tratti tortuoso, un ringraziamento che si estende anche a coloro che gli sono stati accanto in un periodo della sua vita non semplice, ma che è riuscito a superare. Il critico d'arte, poi, conclude questa riflessione incentivando coloro che stanno affrontando la sfida contro la malattia a non arrendersi e resistere:

È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ”sgarbi”.Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere!in culo alla balena. E alle capre.

La notizia della malattia

L'annuncio è arrivato lo scorso marzo, quando durante una chiacchierata nel programma radiofonico La Zanzara, il noto volto tv parlando della suaesperienza ravvicinata con il Covid-19, ha rivelato anche di aver scoperto, tramite della analisi di routine, di avere un cancro. In quell'occasione, Vittorio Sgarbi ha chiarito che già da tempo era seguito da un team di medici e che, alla notizia della malattia, non aveva reagito con negatività, ma cercando la forza di reagire: "Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare".