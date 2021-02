Amadeus ha annunciato la presenza al Festival di Sanremo 2021 di Vittoria Ceretti, supermodella italiana 22enne che ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti case di moda. Sarà co-conduttrice per una sera al fianco del direttore artistico. Anche la seconda edizione del festival diretta da Amadeus, come la prima del 2020, presenta dunque un cast di ospiti e co-conduttori ricchissimo e decisamente variegato, che spazia tra musica, tv, fashion, spettacolo e sport. Questo l'annuncio di Amadeus:

La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021

Chi è Vittoria Ceretti

Nata a Brescia il 7 giugno 1998, e cresciuta nella frazione di Inzino, a Gardone Val Trompia, Vittoria Ceretti ha iniziato la carriera di modella nel 2012. Ha partecipato a centinaia di sfilate sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, per brand come Dolce&Gabbana (per cui è stata protagonista di diverse campagne), Chanel, Versace, Dior, Valentino e moltissimi altri. Model of the Year 2017, è stata testimonial di Armani, Alexander McQueen e Givenchy tra gli altri e ha conquistato le copertine di diverse riviste di moda internazionali. Alta 1,77, dotata di misure 76-59-88, sul fronte personale ha avuto una relazione con il rapper Tony Effe. Poi si è legata al deejay Matteo Milleri, che ha sposato a Ibiza il 1 giugno 2020.

Gli ospiti di Sanremo 2021

Il nome di Vittoria Ceretti si aggiunge agli altri già annunciati. Sarà una parata di stelle a calcare il palco dell'Ariston con Amadeus e Fiorello. Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro saranno ospiti fissi, mentre tra le co-conduttrici ci saranno Elodie, Naomi Campbell, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli. Vedremo Loredana Bertè che presenterà il nuovo brano nella puntata di apertura, Ornella Vanoni (per un duetto con Francesco Gabbani nella serata finale), Giorgia, i Negramaro, Alessandra Amoroso. Inoltre, ci sarà Sinisa Mihajlovic, per un duetto con l'amico Ibrahimovic.