Veronica Ursida è stata una delle protagoniste più discusse di Uomini e Donne, tra le più apprezzate, ma in seguito anche criticate dame del parterre, eppure il suo percorso nel programma di Maria De Filippi non è durato quanto si preventivava al suo arrivo. Per lungo tempo, infatti, non è comparsa nelle puntate dello show e in un'intervista ha raccontato di essere pronta a rimettersi in gioco qualora dovessero chiamarla, anche se quando aveva fatto richiesta di rientrare in trasmissione non ha ricevuto la risposta che si sarebbe aspettata. Intanto continua a coltivare il suo sogno che non si allontana affatto dalla tv.

Il ritorno negato a Uomini e Donne

Quella di allontanarsi dallo show è stata, infatti, una scelta consapevole della dama dopo la conoscenza con Giovanni. Intervistata da PiùDonna, però, ha dichiarato di aver sentito il desiderio di rimettere piede in trasmissione. A quanto pare la sua richiesta non è stata accolta e, quindi, sebbene fosse intenzionata a riprendere il suo percorso, Veronica Ursida è rimasta, come si direbbe in gergo calcistico, in panchina:

Io non so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre “mai dire mai”. Tornare a settembre? se mi venisse chiesto da loro e io fossi single, direi di si anche perché grazie a Uomini e Donne mi sono nuovamente innamorata dopo due anni di buio.

Il sogno del Grande Fratello

La dama, però, ha tanto ancora da raccontare e far vedere di sé. Sebbene il suo percorso abbia subito uno stop, forse momentaneo, Ursida non disegna l'idea di cimentarsi in qualcosa di nuovo, magari anche un reality come il Grande Fratello: