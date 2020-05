Dopo quasi due anni di assenza torna in tv Veronica Maya. La conduttrice napoletana, che nei palinsesti dello scorso anno non era stata menzionata, sarà nuovamente ad un timone di un programma nel palinsesto del Servizio Pubblico. Dal 1 giugno, infatti, sarà il volto dello show "L'Italia che fa", in onda a partire dalle 16.20 su Rai2, dove verranno raccontate le storie di chi si è prodigato in aiuto degli altri.

Cosa vedremo in L'Italia che fa

Lo show pomeridiano di Rai2 sarebbe dovuto andare in onda il 25 maggio, ma in seguito ai cambiamenti del palinsesto in seguito all'emergenza coronavirus, è slittato all'inizio di giugno. Focus della trasmissione saranno i progetti e le storie di chi a scopo benefico, anche prima della pandemia, si erano prodigati per il bene comune, affinché il messaggio di solidarietà e l'aiuto comune fossero valori da imprimere nella società, soprattutto nei confronti delle categorie più bisognose d'aiuto. Per ogni puntata si racconteranno quattro storie, di comunità sparse per l'Italia, dove con il coinvolgimento di attori, pubblico da casa e anche di coloro che hanno ricevuto sostegno dall'attività benefiche di queste piccole realtà, verranno raccontati i sacrifici e gli sforzi degli uomini che si sono attivati per aiutare il loro prossimo, aiutando, quindi, bambini, anziani, chi si occupa della cultura, dell'insegnamento e anche dell'ambiente.

Il programma diventa uno sportello di aiuto

Novità del programma è il fatto che si porrà da vero e proprio sportello che accoglie le segnalazioni da parte dei telespettatori, di chiunque voglia attivarsi in prima persona e voglia essere d'aiuto, soprattutto in questo momento così difficile e drammatico per i cittadini italiani. La beneficenza e l'aiuto reciproco sono delle risorse che, soprattutto in questi mesi, hanno salvato molte persone in difficoltà, per questa ragione, l'intento del programma è quello di testimoniare quanto sia importante e decisiva la collaborazione gli uni con gli altri.