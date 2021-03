Il palinsesto Mediaset subisce nuovi cambiamenti relativi ai programmi del sabato pomeriggio. A partire dal 27 marzo, infatti, la messa in onda di Verissimo, lo show pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si anticipa e cambia il suo orario solito passando dalle 16 alle 15.30. Nella fascia oraria che precedeva la puntata erano previste una puntata di Daydreamer. Le fan della serie turca, però, dovranno fare a meno dei loro beniamini dal momento che la puntata è stata eliminata, consentendo di modificare gli orari dei programmi a seguire.

Daydreamer salta la puntata del weekend

In realtà era ormai da tempo che Daydreamer non era presente nella programmazione del sabato pomeriggio, ragion per cui le fan di Can Yaman avevano gioito dinanzi alla possibilità di poter seguire ancora di più il loro idolo, non relegando gli appuntamenti televisivi ai giorni della settimana, a partire quindi da lunedì 29 marzo alle 16.40 su Canale 5. Quindi, dopo le puntate delle due famose soap opera ormai cardine del palinsesto Mediaset, ovvero Beautiful e Una Vita, arriverà Silvia Toffanin con le sue interviste a volti noti dello spettacolo a riempire il pomeriggio di Canale 5.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 27 marzo

Per la puntata di sabato 27 marzo 2021, tanti sono gli ospiti in programma previsti nel salotto della nota conduttrice, pronta ad accogliere i suoi ospiti e ad entrare con determinazione, ma anche molta delicatezze nelle loro vite. Vedremo, tra gli altri Francesco Arca, co-protagonista della fiction "Svegliati amore mio" accanto a Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. A seguire ci sarà Maria Elena Boschi che, per l'occasione, si concederà un'intervista di carattere decisamente molto più intimo e privato, piuttosto che un incontro improntato sul suo impegno politico. Arriveranno in studio anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker e ci saranno anche Daniele Scardina e Noemi, pronti a raccontarsi a 360 gradi.