Pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Vera Gemma. La sorella di Belén Rodriguez è stata indirettamente protagonista dell’Isola dei famosi avendo supportato il compagno Ignazio Moser, concorrente di questa edizione, dallo studio del reality show di Canale5 del quale è padrona di casa Ilary Blasi. Tra i concorrenti in gara c’era anche Vera Gemma che, in un’occasione, fu definita “brutta” da Cecilia. Parole che la donna non ha gradito e per le quali la sorella di Belén si è scusata.

Le scuse di Cecilia Rodriguez

Intervistata dal settimanale Mio, Vera Gemma racconta l’incontro con Cecilia e le scuse ricevute da quest’ultima: “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto ‘Ti aspettavo, tesoro!’. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”.

in foto: Vera Gemma

Che cosa aveva detto Cecilia Rodriguez di Vera Gemma

Cecilia si era lasciata sfuggire una battuta poco elegante all’indirizzo di Vera Gemma all’epoca in cui il fidanzato era un concorrente dell’Isola: “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Parole che avevano comprensibilmente ferito Vera: