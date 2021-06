Vanessa Spoto si è sfogata su Instagram per via di un episodio di bodyshaming che l'ha molto infastidita. Massimiliano Mollicone è intervenuto subito dopo sui social per prendere le sue difese contro gli haters che l'hanno presa di mira giudicandola per il suo seno, ritenuto troppo piccolo: "Fatevi una vita, quello che è stato fatto a Vanessa è bodyshaming, fatevi i ca**i vostri che state meglio".

Vanessa Spoto: "In passato ho sofferto per il mio seno"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta tramite Instagram Stories per raccontare di aver ricevuto critiche sul suo fisico: "Ho letto molti commenti e offese anche di ragazze in cui venivo giudicata per il mio seno. Tipo ‘Hai le tette flosce, non ti si può guardare. Io non mi vergogno a dire che non ho un seno bellissimo e che ho avuto anche problemi per questo", ha spiegato Vanessa Spoto, chiedendo ai suoi follower maggiore sensibilità su certi argomenti. "L’unica cosa che dico è che nessuno è perfetto e poi ci penserei due volte a dire certe cose perché ci sono ragazze che ne soffrono". Immediata la reazione di Massimiliano Mollicone, che nel difenderla non ha usato mezzi termini: "Se voi avete una faccia da ca**o mica ve lo vengo a scrivere. Se avete qualche problema siete liberi di non seguirci".

Il bodyshaming al centro dell'ultima edizione di Uomini e Donne

L'argomento body shaming tra l'altro è stato al centro dell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi, che ha avuto tra le protagoniste Samantha Curcio, la prima tronista "curvy" del programma. La tronista di Sapri si è sempre definita orgogliosa delle sue forme morbide, nonostante fosse consapevole che la sua fisicità non rispecchiasse i canonici standard della tv. Un modo per lanciare un messaggio di "body positivity" e di accettazione del suo corpo, come ha ribadito a Maria De Filippi anche nell'ultima puntata prima della sua scelta: "Mi hanno scritto ‘porchetta con gli occhi azzurri'", ha raccontato, "dicevano ai ragazzi di andare via "se hai quelle gambe a 30 anni a 70 come sta messa?" ho ricevuto tante critiche sul mio aspetto, vorrei che la gente sapesse che la bellezza quella vera è quella dell'anima. Io sono arrivata a non starci più male".