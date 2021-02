Ospite della puntata di Live-Non è la D'Urso di domenica 31 gennaio è stata Valeria Marini. La showgirl è stata chiamata per confrontarsi con il suo ex fidanzato, Gianluigi Martino, il quale sostiene che la loro storia si sia conclusa a causa delle voci fasulle che la madre della Marini avrebbe riferito sul conto. Questo dettaglio ha fatto infuriare il noto volto tv che non ha affrontato il confronto dallo studio, senza entrare nell'ascensore come previsto dallo show.

Cosa è successo con Gianluigi Martino

Valeria Marini entra in studio, accolta da Barbara D'Urso con la quale inizia a parlare della sua storia con Gianluigi Martino e delle interviste che lui ha fatto in televisione poco dopo la loro rottura: "Io non ho fatto nessuna dichiarazione, io ho detto solo una cosa da Silvia a Verissimo, dopo che c'era stato Pomeriggio Cinque, io ti seguo sempre, ma quell'intervista non l'ho voluta vedere perché non trovavo giusto che lui andasse a parlare". La showgirl non ha apprezzato quanto è stato detto dal suo ex compagno che, in più di un intervento, ha precisato che il motivo della loro separazione sia stato il diffondersi di dicerie fasulle sul suo conto che le sarebbero arrivate all'orecchio tramite sua madre, alla quale erano state riferite:

Io non sono qui per fare diatribe, rispondere a cose che non sono vere. L'unica cosa vera che lui ha detto è che c'erano state tante tensioni, ma mia madre non c'entra niente. Mia madre è una persona importante nella mia vita, ma anche una persona in gamba, discreta, quindi non si permetterebbe mai di mettersi in mezzo, ma è una persona che dà dei consigli, anche giusti.

Valeria Marini si rifiuta di entrare in ascensore

Arriva, quindi, il momento del confronto vero e proprio che stando all'iter del programma dovrebbe svolgersi nella famosa ascensore, ma Valeria Marini non sembra assolutamente intenzionata ad entrarvi:

No, non voglio andare lì, voglio parlare qui con te. Lui si è permesso di andare a fare interviste quando io non ho fatto mezza dichiarazione. Io non lo faccio il confronto, chi si permette di toccare mia madre non è degno del mio sguardo. È una persona che mi ha deluso, si è comportata male, non ho niente da dire.Non sapevo che avesse dichiarato queste cose su mia madre l'ho saputo in questo momento, a parte che le madri non si toccano, è inutile parlare degli altri il nostro rapporto è finito perché io l'ho lasciato non ne potevo più.

Gianluigi Martino interviene

A sorpresa per il pubblico in studio e della stessa Barbara D'Urso, Gianluigi Martino aveva ascoltato tutta la loro conversazione e improvvisamente sbotta dicendo: "È venuta per fare la sceneggiata. Come fai a dire che sono cose finte quelle che ho dichiarato. Tua madre si è sempre messa in mezzo". Arriva prontamente la risposta della Marini che si scaglia contro il suo ex per aver nominato sua madre:

Non ti permetto di parlare di mia madre. Devi smettere di parlare di mia madre, non ti permettere, parla di me. La verità è che io ho sbagliato a fidarmi di te, già da quando siamo venuti da Barbara e c'è stata la tua presentazione. Perché sei venuto a fare l'intervista qui, quando lo sai che per me è stato un momento difficile? Se tu sei qui per parlare di me, io ho altri argomenti, chiedo scusa al pubblico, mi vergogno per queste cose.

La discussione si fa ancora più accesa e Valeria Marini fa intendere che il suo ex non abbia avuto un atteggiamento così limpido nei suoi confronti come vorrebbe dimostrare: "Barbara se vuoi vado in ascensore, ma con la corazza perché potrei prendermi le mani addosso come è già successo". Martino nega prontamente queste dichiarazioni, ma i due continuano a battibeccare, finché non è costretta ad intervenire la padrona di casa a placare gli animi.