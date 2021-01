Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 si commenta l’incontro tra Giacomo Urtis e suo padre, avvenuto in diretta nel corso della trentunesima puntata del reality. Il celebre medico dei famosi aveva raccontato di fronte alle telecamere che il genitore non ha ancora pienamente accettato la sua omosessualità. La sessualità del figlio è diventata un argomento tabù, argomento che i due evitano di affrontare e del quale ieri sono stati chiamati a discutere di fronte alle telecamere. Nella Casa, a sostenere la posizione del signor Mario, in considerazione della sua età, è stata Samantha De Grenet.

Samantha De Grenet sul padre di Giacomo Urtis

“Il padre ha fatto un discorso che io posso comprendere per l’età che ha”, ha detto Samantha a Dayane Mello, parlando dell’incontro tra Urtis e il padre, “È normale che un genitore, se vede felice il figlio, è felice. Però se uno potesse scegliere, un uomo di quell’epoca là, di quegli anni là, è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare, senza avere problemi”.

Che cosa ha detto Giacomo Urtis del padre

In diretta al Gf Vip, poco prima di incontrare il genitore, Giacomo aveva raccontato che la sua omosessualità resta per il padre un argomento tabù. “Mio padre mi chiede ancora adesso quando mi sposo, non lo accetta. Gliel’ho detto che sono gay ma non sente, non ascolta. Con il passare degli anni me ne sono fatto una ragione. Quando vede i miei interventi di chirurgia estetica pensa che lo faccio perché sono istrionico. Non lo associa ad altre cose”, ha svelato il medico. Poi l’abbraccio con il genitore al quale lo lega un profondo affetto, simile a quello che unisce Urtis alla madre, diventata sua complice. “Che cosa farei senza di te”, le aveva detto affettuosamente Giacomo prima di stringerla in un abbraccio caloroso.