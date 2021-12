Uomini e Donne, Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati: “Non mi pento di nulla” Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati, dopo poco più di un mese dalla scelta a Uomini e Donne. Su Instagram, l’ex tronista ha fatto chiarezza su quanto successo: “Non mi pento di nulla”.

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati. La neocoppia di Uomini e Donne ha messo fine alla loro storia dopo poco più di un mese dalla scelta nel programma di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni, sembrava che già da qualche tempo fra i due ci fosse aria di crisi. Ora la conferma ufficiale della rottura è arrivata dall'ex tronista, con un video pubblicato su Instagram: "La relazione tra me e Noemi non è andata. Ma non mi pento di nulla".

L'annuncio della rottura

Dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, Matteo Fioravanti ha deciso di fare chiarezza sulla sua storia con Noemi Baratto. I due si sono ufficialmente lasciati. L'ex tronista, con un video pubblicato su Instagram, racconta ai suoi follower come sono andate le cose e perché hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione:

Le relazione tra me e Noemi non è andata. Non entro nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla. Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi.

Matteo ha scelto Noemi prima del tempo stabilito, intenzionato a iniziare con lei un percorso lontano dalle telecamere. Le loro differenze caratteriali, però, li hanno fatti allontanare solo un mese dopo la scelta nel programma. Entrambi hanno fatto un tentativo di far funzionare le cose, ma senza riuscirci:

Leggi anche Le foto di Noemi Baratto, corteggiatrice di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

Ci abbiamo provato tanto, entrambi, fino all'ultimo. Non trovavo il motivo di farvi vedere situazioni in cui c'erano persone felici, quando nessuno dei due era felice. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate. Ci tenevo a fare questo video perché penso che ve lo meritiate.

La scelta di Matteo Fioravanti

A Uomini e Donne, nella puntata andata in onda venerdì 29 ottobre, Matteo Fioravanti ha scelto la 21enne Noemi Baratto, suggellando così la sua decisione: "In ogni pensiero c'è lei". All'inizio della puntata, il 23enne era titubante, aveva messo in discussione tutto quello che era accaduto nel programma, esprimendo i suoi dubbi e le sue paure. Il forte sentimento per la corteggiatrice, però, alla fine ha avuto la meglio. E al centro dello studio, i due si sono scambiati il primo bacio da quando si sono conosciuti.