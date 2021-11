Uomini e Donne, il figlio di Biagio Di Maro: “Convivo con un uomo, ecco come ha reagito mio padre” Giuliano Di Maro, figlio di Biagio, il cavaliere di Uomini e Donne, parla del rapporto con suo padre e commenta il suo percorso nel dating show di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Biagio Di Maro è uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over, che ha voluto conoscere sia Gemma Galgani che Isabella Ricci, ha intrapreso una lunga frequentazione con un'altra dama del parterre. A commentare il suo percorso è intervenuto il figlio Giuliano, intervistato dal magazine del dating show, dove ha raccontato anche degli episodi piuttosto personali del suo rapporto con il padre.

Le rivelazioni di Giuliano Di Maro

Giuliano ha 28 anni, vive a Londra da diversi anni ed è il manager di un coffe shop nei pressi della Saint Paul's Cathedral, e racconta di aver pensato che suo padre stesse scherzando quando gli ha comunicato che avrebbe partecipato a Uomini e Donne. Biagio, infatti, è rimasto vedevo piuttosto presto e dopo anni dalla scomparsa della moglie, di cui era innamoratissimo, ha pensato di volersi concedere una seconda chance, come racconta anche il figlio: "Mio padre è un uomo moderno, ad esempio non ha mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa situazione" rivela il ragazzo che, infatti, dichiara di avere un bel rapporto con suo padre. Eppure, il personaggio di Biagio è stato più volte al centro di critiche e polemiche per il suo comportamento, che il Giuliano commenta così: "Non è falso e non è per nulla bugiardo, non riesce ad esprimersi bene. Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee".

La conoscenza tra Biagio e Sara Zilli

Non potevano mancare alcuni commenti relativi alla frequentazione, anche piuttosto lunga, tra Biagio Di Maro e Sara Zilli. Secondo il figlio, nonostante le settimane di conoscenza, non era scattato da parte del padre quel qualcosa in più tale da fargli dire che la dama sarebbe potuta essere la donna giusta, e ha poi aggiunto: "Credo che anche per lei a un certo punto il sentimento sia scemato". Giuliano, quindi, non ha ancora visto suo padre davvero coinvolto, nessuna delle dame pare gli abbia acceso una vera e propria scintilla.