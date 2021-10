Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari lancia una secchiata d’acqua a Gemma Galgani A quanto pare ci risiamo. Tina Cipollari avrebbe ricominciato a fare scherzi e dispetti alla dama del Trono Over Gemma Galgani. Il 3 ottobre è stata registrata una nuova puntata del programma di Canale5. Secondo alcune anticipazioni trapelate, l’opinionista avrebbe lanciato una secchiata d’acqua alla settantunenne.

A cura di Daniela Seclì

Tina lancia una secchiata d’acqua a Gemma, da Uomini e Donne 2019

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 3 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45. Le anticipazioni diffuse da Blasting News che cita il profilo Instagram "uominiedonneclassicoeover", rivelano alcuni dettagli su quanto avvenuto in studio. A quanto pare, Tina Cipollari sarebbe tornata alle vecchie abitudini e avrebbe ricominciato a fare i dispetti a Gemma Galgani.

Lo scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Nel corso degli anni, Tina Cipollari non si è mai tirata indietro quando si è trattato di fare uno scherzo a Gemma Galgani. Nel 2018, tutti ricorderanno la torta in faccia ricevuta dalla dama del Trono Over. Un anno più tardi, nel 2019, invece, gli spettatori hanno assistito alla secchiata d'acqua che l'opinionista ha rovesciato sulla testa della povera Gemma, riducendola a un pulcino bagnato. Ebbene, stando alle anticipazioni diffuse, la scena si sarebbe ripetuta. Tina Cipollari, dunque, avrebbe lanciato una secchiata d'acqua contro Gemma Galgani. Il sito presume che la scena si sarebbe verificata durante la prima sfilata di questa edizione del programma di Maria De Filippi.

Joele Milan non è ancora stato sostituito

Ricordiamo che nelle registrazioni precedenti, il tronista Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di sentirsi di nascosto tramite l'account social di un amico. Maria De Filippi avrebbe intercettato la frase e avrebbe deciso di mettere fine al percorso di Joele nel programma. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Ilaria Melis ha raccontato come sono andate le cose:

"Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso da me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c'era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt'altro. Alla redazione infatti, non l'ho nemmeno detto".

Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni, non sarebbe stato ancora trovato il sostituto di Joele Milan. Al momento, dunque, non è stato ancora scelto un nuovo volto per occupare il trono lasciato vacante.