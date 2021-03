Al Grande Fratello Vip dopo il finto topo arriva anche la mucca. Tra un blocco di eliminazione e l'altro, nella corsa verso il vincitore finale, spunta una mucca in studio, con tanto di box e balle di fieno. È uno scherzo organizzato da Cristiano Malgioglio, che non ha ancora digerito la torta in faccia che il conduttore gli ha riservato nella corsa puntata.

Alfonso Signorini: "C'è una mucca pazzesca"

Durante la finale, Cristiano Malgioglio ed Elisabetta Gregoraci prendono il controllo dello studio e accompagnano Alfonso Signorini dietro le quinte del palastudio di Cinecittà. Ad aspettarlo, c'è una mucca di nome Gina. "Alfonso ha il terrore dei topi e delle mucche", spiega Malgioglio divertito, mentre il conduttore fugge a gambe levate. E riferendosi alla mucca aggiunge: "Ha firmato il contratto, è una nuova concorrente". Non appena riprende fiato, Signorini si rivolge al pubblico: "Immagino la gente che creda che sia tutto finto, io non sto fingendo ho paura davvero!", si rivolge alle telecamere Signorini. Anche questa volta non l'ha presa affatto bene.

Il finto topo in studio al GFVip

Paura per Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore è stato vittima di uno scherzo della produzione, con un finto topo entrato in studio proprio durante la diretta. Il presentatore era sul palco e stava lanciando un servizio quando è stato introdotto in studio un topo giocattolo. Finte urla degli altri presenti in studio, tra cui Cristiano Malgioglio, fino a quando Alfonso Signorini non si è girato e, notando il topo, ha gridato istintivamente scappando a gambe levate, finendo per uscire dallo studio. Le telecamere, pronte a seguirlo, lo hanno inquadrato mentre, uscito dalla scena ha capito di essere stato vittima di uno scherzo. Gioco che non ha preso benissimo, rimproverando la produzione e dimostrando di essere sensibile al tema.