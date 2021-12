Un protagonista di Squid Game sarà Berlino nella versione coreana de La casa di Carta Dopo l’incredibile successo su Netflix, Park Hae-Soo attore tra i protagonisti di Squid Game, vestirà i panno di un altro personaggio chiave nell’adattamento coreano de La casa di carta.

A cura di Giulia Turco

Squid Game e La casa di carta si intrecciano ancora. La notizia che ci sarà una versione coreana della serie tv spagnola è nota da novembre 2020, dunque molto prima che Squid Game esplodesse in termini di streaming arrivando a schizzare in cima alle classifiche della piattaforma. Dopo il suo incredibile successo tuttavia, fa sapere Deadline, uno degli attori protagonisti è stato scelto per interpretare un personaggio chiave nella versione coreana della rapina più famosa nel mondo delle serie.

Park Hae-Soo da Squid Game a La casa di Carta

L'attore che interpreterà Berlino nella versione coreana di Money Heist (La Casa di Carta) è Park Hae-Soo, uno dei protagonisti di Squid Game. La star ha interpretato il personaggio di Cho Sang-woo, il medico indebitato contro il quale il protagonista vince l'ultimo gioco del calamaro. A lui l'arduo compito di raccogliere il testimone lasciato da Pedro Alonso, nella serie Berlino il fratello del Professore, uno dei personaggi chiave della serie scritta nella versione originale da Alex Pina. Sarà lo stesso regista spagnolo, stando a quanto riporta Deadline, a fare da produttore esecutivo della nuova versione coreana. Dietro la macchina da presa invece ci sarà il regista coreano Kim Hong-sun, noto per il suo lavoro nel genere crime fantasy.

Park Hae-Soo è appena diventato padre

Si tratta di un periodo particolarmente positivo per l'attore coreano, reduce dal successo della serie tv che lo ha reso famoso a livello internazionale, che nel frattempo è anche diventato papà per la prima volta. A dare la lieta notizia era stata l'agenzia BH Entertainment tramite un comunicato, che l'attore ha commentato con parole di ringraziamento a tutti i suoi fan: "Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l'uomo più felice del mondo".