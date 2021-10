L’attore di Squid Game è diventato papà per la prima volta: “Sono l’uomo più felice del mondo” L’attore di Squid Game Park Hae Soo è diventato padre per la prima volta. Nella serie tv è Cho Sang-woo, l’amico d’infanzia del protagonista Gi-hun. In un comunicato stampa globale annuncia: “Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo”.

L'attore di Squid Game Park Hae Soo è diventato padre per la prima volta. Nella serie tv è Cho Sang-woo, amico d'infanzia del protagonista Gi-hun, considerato una leggenda del quartiere per aver costruito un impero finanziario, che si rivela in realtà un cumulo di fallimenti e bancarotta (si rivelerà anche altro, ma questo non lo spoileriamo!).

La nascita del figlio dell'attore

A dare notizia del lieto evento è stata l'agenzia dell'attore, la BH Entertainment, che in un comunicato ha annunciato: "La moglie di Park Hae Soo ha dato alla luce il loro primo figlio: il nostro Park Hae Soo è diventato padre". L'attore ha commentato in una intervista per la stampa globale:

Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l'uomo più felice del mondo. Ho fatto sapere a mia moglie prima dell'intervista che la notizia sarebbe stata rilasciata oggi, quindi dovrebbe aspettarsi di sentire presto molte persone.

Il successo globale di Squid Game

"Squid Game" è diventata la serie tv più vista in assoluto su Netflix. Un survival drama dalla trama tutto sommato semplice, ma che è stata in grado di incollare tantissimi spettatori nel mondo proprio grazie a un mix esplosivo di elementi. La trama è semplice: 456 concorrenti disperati gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won che potrebbe trasformare la loro triste esistenza. La serie tv è disponibile su Netflix dal 17 settembre e attualmente è ancora senza doppiaggio in italiano. Neanche Netflix aveva previsto un successo tale per questa serie che potrebbe presto avere l'annuncio di una seconda stagione.

Quello che sappiamo sulla seconda stagione

Ma ci sarà una seconda stagione di Squid Game su Netflix? Al momento, non è stata ancora annunciata una seconda stagione ma possiamo tranquillamente ipotizzare che si farà. Il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato, in una intervista a Variety, che "sarà stancante pensare a una seconda stagione" ma "con l'aiuto di un team, si può fare".