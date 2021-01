I fedeli seguaci di Un posto al Sole ricorderanno, sicuramente, uno tra gli storici protagonisti dell'annosa soap che da qualche tempo non faceva capolino nelle vicende di Palazzo Palladini, stiamo parlando di Nunzio Cammarota che ha fatto il suo rientro a Napoli, direttamente dalla Sicilia, nella puntata di venerdì 29 gennaio. L'arrivo del figlioccio di Franco, però, ha lasciato un po' di stucco i telespettatori della fiction che si sono trovati davanti un altro attore e non tutti hanno gradito questo cambio di persona, soprattutto in un momento in cui alcuni volti noti della soap potrebbero non tornare più.

Nunzio ritorna a Palazzo Palladini

Non è una novità che all'interno di una soap opera dalla durata così prolungata nel tempo, alcuni degli attori possano essere sostituiti se necessario. Accade quando gli attori in questione crescono nel corso delle puntate e, quindi, è necessario stare al passo con i tempi narrativi, oppure avviene quando gli interpreti decidono di lasciarsi alle spalle quel determinato ruolo. Ebbene, nell'ultima puntata di gennaio 2021, ecco arrivare in sella ad una moto, nel cortile di Palazzo Palladini, un ragazzo che viene accolto con tanto entusiasmo da Raffale Giordano e Renato Poggi, sempre insieme a battibeccare. Scopriamo, quindi, grazie al loro giubilo che si tratta di Nunzio Cammarota, ma non appena la telecamera si gira per inquadrarlo, al posto del giovane dai capelli ricci e scarmigliati e lo sguardo furbo, troviamo un altro attore. Uno shock per i telespettatori che, quindi, non hanno esitato a commentare il nuovo arrivato.

La delusione dei fan

Nunzio viene accolto con affetto, incontra immediatamente Franco che lo ha cresciuto come se fosse suo padre, lo ha aiutato a liberarsi dall'ombra di un nonno appartenente alla malavita e a ricostruirsi una vita lontano da Napoli. Scopriamo, poi, dopo pochi instanti che l'ormai ventenne Nunzio è riuscito nuovamente a mettersi nei guai. Eppure, più guardiamo il nuovo Nunzio e più c'è qualcosa che non torna. L'attore che nella soap è cresciuto interpretando il ruolo di questo bambino, poi diventato ragazzo, ribelle, è Vincenzo Messina che nel tempo abbiamo potuto vedere anche in altre produzioni campane e non, aveva creato una sorta affezione negli spettatori che, infatti, commentano l'arrivo del "nuovo Nunzio" in maniera non proprio entusiastica. C'è chi scrive: "Molto meglio l'altro con questo avete toppato" oppure "Per gli anni che sono passati potevano chiamare l'originale" e ancora "Bel ragazzo, ma non ce lo vedo come Nunzio", "Non è quello a cui siamo affezionati" scrive qualcun'altro, "Sembra un'imitazione mal riuscita".

Chi è l'attore che interpreta Nunzio

L'attore che veste i panni di Nunzio Cammarota si chiama Vladimir Randazzo, classe 1994, è nato il 6 agosto a Ragusa. In Sicilia ha frequentato un' Accademia di arti drammatiche dove si è diplomato qualche anno fa. Prima di approdare in televisione ha fatto la sua gavetta in teatro, assecondando la sua passione per il palcoscenico collaborando con . Ha superato, poi, qualche provino che lo ha portato sul piccolo schermo, lo abbiamo visto, infatti, ne "Il Giovane Montalbano” e in "Squadra Antimafia 8”.