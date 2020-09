Le anticipazioni della soap Un posto al sole, svelano le trame delle puntate in onda da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, evidenziando importanti colpi di scena. Nella scorsa settimana, gli spettatori hanno assistito alla dolorosa udienza di separazione tra Serena e Filippo, nelle prossime puntate Serena rivelerà a Leonardo di essere incinta. Marina, invece, riceverà un'inaspettata proposta di matrimonio da Fabrizio e deciderà di accettare di sposarlo. L'appuntamento con la soap di Rai3 è alle ore 20:45.

Lunedì 28 settembre: Ferri è stato smascherato

Ferri è ormai stato smascherato. Il suo complotto alle spalle di Fabrizio e Marina è venuto a galla. L'uomo vuole distruggere i cantieri. Intanto, Serena ha compreso che è arrivato il momento di svelare il suo segreto a Leonardo. Peluso intende registrare al Vulcano la nuova trasmissione di cucina e Patrizio viene colto da una forte ansia da prestazione.

Martedì 29 settembre: Serena incinta lo svela a Leonardo

Serena svela a Leonardo di essere incinta. Dopo aver confidato all'uomo il suo segreto, Serena vive un momento di grande tristezza. Roberto, durante un incontro con Marina, tenta di farla ragionare sulle vere intenzioni di Fabrizio. Intanto, quest'ultimo compie una mossa che li spiazzerà entrambi. Durante la registrazione della trasmissione di cucina, Peluso prova in tutti i modi a mettere in difficoltà Patrizio.

Mercoledì 30 settembre: la sconfitta di Patrizio

Per Fabrizio è un momento di svolta sia per quanto riguarda la sua carriera che per la vita privata. Prenderà delle decisioni molto importanti. Roberto e Lara sono sempre più vicini. Intanto, la gravidanza di Serena sembra ormai mettere fine a ogni possibilità di riconciliazione con Filippo. Patrizio verrà sconfitto nella trasmissione di cucina di Peluso.

Giovedì 1 ottobre: Fabrizio chiede a Marina di sposarlo

Giulia si reca da Torre per avere aggiornamenti sulle indagini sul conto di Marco Modica. La risposta non sarà quella che si aspettava. Nessuna importante novità. Giulia è stanca di aspettare e decide di compiere un'azione che potrebbe metterla a rischio. Colpo di scena per Marina. Riceve una proposta di matrimonio da Fabrizio e decide di accettare di sposarlo.

Venerdì 2 ottobre: Alex si schiera contro Patrizio

Alex, dopo un breve soggiorno fuori, torna a Napoli. Dopo aver appreso di Samuel e Patrizio decide di allearsi con il primo. Così, la tensione al Vulcano si fa sempre più palpabile. Cinzia tenta di manipolare Cotugno. Guido vorrebbe sapere quando Luigi rientrerà in servizio. Spera lo faccia il prima possibile.