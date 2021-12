Un Paso Adelante Next, è ufficiale il revival della storica serie tv spagnola Un Paso Adelante avrà una serie tv revival. Atresplayer ha annunciato che UPA Netx si farà: la scuola di Carmen Arranz sta per riaprire i battenti e alcuni dei protagonisti torneranno a far parte del cast.

Un Paso Adelante torna in tv con una serie revival dal titolo UPA Netx per la gioia dei fan della serie tv spagnola dei primi anni 2000. Trasmessa in Spagna su Antena 3, Paso Adelante approda dal 2002 anche in Italia per un totale di sei stagioni e 173 episodi che hanno tenuto i ragazzi incollati allo schermo. Come riporta il sito spagnolo Formulatv.it, a 17 anni di distanza da quello che sembrava un addio Atresplayer ha ufficializzato la produzione di una serie tv revival che riprenderà le vicende dei ragazzi nella scuola di Carmen Arranz e assicura che alcuni dei protagonisti torneranno a far parte del cast. Tra loro potrebbe esserci Beatriz Luengo, l'amatissima Lola che su Instagram ha confermato il ritorno della serie.

Un Paso Adelante sbarca su Netflix

Alla notizia dell’arrivo di Paso Adelante su Netflix i fan hanno fatto scattare una vera e propria operazione nostalgia. Dal 1 ottobre infatti la piattaforma di streaming ha caricato gli episodi della fortunata serie tv tra i suoi contenuti. Per il momento tuttavia sono disponibili soltanto in Spagna, dunque gli abbonati italiani dovranno attendere ancora, ma non è escluso che con l’arrivo della serie revival gli episodi degli anni 2000 possano arrivare anche su Netflix Italia.

I protagonisti di Paso Adelante nella nuova serie tv

Ne è passato di tempo, ma loro non hanno mai dimenticato la serie che li ha resi famosi al grande pubblico che ora spera di vederli tornare nel revival di Paso Adelante. Per alcuni di loro il tempo sembra non essere mai passato, come dimostrano le foto dei protagonisti ieri e oggi a confronto. Come dimenticare Lola, interpretata da Beatriz Luengo, oggi 38 anni e mamma di due bambini avuti da Yotuel Romero, Pavel nella serie, che ha sposato da pochi mesi. Nel nuovo Paso Adelante potrebbe tornare anche Silvia Marty, l’attrice nei panni di Ingrid, così come Monica Cruz che interpretava Silvia. Tra i ragazzi invece Robert, l’affascinante Miguel Ángel Muñoz, e l’indimenticabile Pedro di Pablo Puyol.