Paso Adelante e tanta nostalgia, la serie spagnola arriva su Netflix (per ora solo in Spagna) In queste ore si parla molto dell’arrivo di tutte le puntate di Paso Adelante su Netflix dal 1 ottobre. La notizia è certamente confermata per gli abbonati della piattaforma in Spagna, ma non ancora confermata per l’Italia. La serie spagnola è andata in onda per la prima volta nel 2002, con più di 80 episodi.

A cura di Andrea Parrella

La nostalgia è una tentazione costante nelle esistenze di molti ed è la televisione, il più delle volte, a fare da sfogatoio per questa necessità. Dal 1 ottobre gli appassionati di Tv dei primi Duemila, o comunque coloro che sono cresciuti in quegli anni, potranno deliziarsi con l'arrivo su Netflix di Paso Adelante, serie spagnola divenuta un vero e proprio cult, sbarcata dalle nostre parti su Italia 1 un anno dopo il debutto in Spagna.

La notizia dell'arrivo di Paso Adelante su Netflix è certamente confermata per gli spettatori spagnoli, così come hanno annunciato alcuni protagonisti della serie, ma lo stesso non vale per gli abbonati italiani. Al momento, infatti, non ci sono annunci ufficiali di Netflix Italia rispetto all'ingresso della serie spagnola nel catalogo italiano.

La trama di Paso Adelante

Per chi non ricorda la trama di Paso Adelante, si tratta di una serie tutta incentrata attorno alle vicende personali e professionali di un gruppo di ragazze e ragazzi che aspirano ad entrare nel mondo dello spettacolo frequentando la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid. Tra loro ci sono Lola Fernández, Pedro Salvador, Roberto Arenales, Ingrid Muñoz, Silvia Jáuregui, Marta Ramos e Jero Juiz. Punto di riferimento per tutti i personaggi è Carmen Arranz, direttrice della scuola, ex attrice teatrale, dal carattere rigido ma molto saggio. Così come centrali sono i diversi insegnanti che popolano la scuola, le cui vicende private si intersecano con il rapporto con gli allievi dell'accademia.

Quando è andato in onda per la prima volta

Paso Adelante fu trasmessa la prima volta l'8 gennaio 2002 e terminò il 24 aprile 2005 sul canale spagnolo Antena 3. Creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal, è andata in onda per un totale di 84 episodi in Spagna. In Italia, invece, è giunta un anno dopo la sua uscita e collocata nello spazio del primo pomeriggio, per un totale di 173 episodi.