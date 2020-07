«Un capitano» è la nuova serie tv Sky che racconterà la vita di Francesco Totti. Basata sull'autobiografia omonima firmata da Paolo Condò, la serie tv vedrà Pietro Castellitto vestire i panni del grande Pupone mentre Greta Scarano sarà Ilary Blasi. Nel resto del cast, Monica Guerritore sarà la madre di Francesco Totti, Fiorella, mentre Giorgio Colangeli sarà papà Enzo. A Gianmarco Tognazzi il ruolo di Luciano Spalletti. Tutte le indiscrezioni sul cast sono de Il Messaggero.

Le riprese iniziano a fine luglio

Le riprese di "Un capitano" erano state inizialmente programmate per febbraio, poi fermate dall'emergenza coronavirus. Dovrebbero partire ufficialmente a fine luglio. Sul set ci saranno tre Francesco Totti: un interprete per ogni fascia d'età che ricopre la storia. Pietro Castellitto, figlio di Margaret Mazzantini e dell'attore Sergio, si è sottoposto a ore di trucco prostetico per assomigliare all'attore. Quattro ore di trucco al giorno, sarebbe stato il tempo necessario per la trasformazione fisica.

Francesco Totti voce narrante

La storia avrebbe la voce narrante di Francesco Totti che collegherà gli episodi della sua infanzia e quelli dei grandi successi in campo. Alcune scene calcistiche saranno girate proprio allo Stadio Olimpico. Pietro Castellitto ha 27 anni ed è tifosissimo della Roma, come anche suo fratello minore Cesare, nato nel 2006 e insperabile da lui in molte foto su Instagram. La serie si comporrà di sei episodi totali dalla durata di 50 minuti ciascuno. Non avrà nulla a che vedere con il documentario sulla vita di Totti, "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli ("Almost Blue", "S is for Stanley"), che sarà presentato alla prossima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l'Auditorium Parco della Musica.