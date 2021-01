Un aereo sorvola i cieli della casa del Grande Fratello Vip 2021. "Tommy non TZ caffè fuori? Unknown", il destinatario del messaggio è l'influencer Tommaso Zorzi, che ipotizza il nome che potrebbe nascondersi dietro quello ‘sconosciuto'. Già aveva raccontato, infatti, che al cantante Mahmood aveva mandato un messaggio con la richiesta di prendere un caffè e firmandosi Tommy Z, ma non aveva mai ricevuto risposta. Ed è alla sua amica Stefania Orlando che sussurra nell'orecchio i sospetti sul vincitore di Sanremo mandante di quell'aereo e le confessa anche l'insicurezza che lo pervade al sol pensiero che questo possa essere vero.

Stefania Orlando sostiene la sua tesi e gli dice che è altamente probabile possa essere lui, tenendo il segreto con gli altri, che cercano di capire ma restano a digiuno di informazioni. Tommaso aveva raccontato nel dettaglio come erano andate le cose quando a un evento dove era presente. anche Fedez gli era venuta la brillante idea di scrivere all'improvviso a Mahmood, avendo avuto il suo numero:

Il 31 agosto 2019 mi convinco e gli scrivo: ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero. Solitamente non sono così sfrontato ma per questa volta ho deciso di esserlo. Ti va se uno di questi giorni ci beviamo un caffé? Buona giornata'. Poi c'è stato un dubbio sulla firma. Se mi firmavo Tommy diceva ‘Tommy chi?'. Tommaso Zorzi faceva un po' imprenditrice digitale. Allora mi sono firmato Tommy Z. Non mi ha mai risposto. Ci sono buone probabilità che io sia segnato sul telefono di Mahmood come ‘non rispondere' o ‘stalker 1′.