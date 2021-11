Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: “Non ci parliamo, ma gli voglio bene e prima o poi lo chiamerò” A Verissimo, Tommaso Zorzi ha svelato com’è oggi il rapporto con Francesco Oppini. I due non si parlano più, ma il ventiseienne lascia la porta socchiusa: “Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò”.

Tommaso Zorzi ha concesso una lunga intervista alla trasmissione Verissimo. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha raccontato la storia d'amore che sta vivendo con Tommaso Stanzani. Silvia Toffanin, tuttavia, ha voluto sapere quale sia l'attuale rapporto con Francesco Oppini, con cui aveva stretto una bellissima amicizia nella casa e per il quale sembrava provare dei sentimenti. Ecco quale è stata la sua risposta.

Che rapporto hanno oggi Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Tommaso Zorzi ha chiarito che al momento il rapporto con Francesco Oppini è piuttosto gelido. Non si rivolgono la parola dalla scorsa estate:

"Rimane un bellissimo ricordo, rimane una bellissima pagina di un'esperienza che mi ha segnato che è stata il Grande Fratello. Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c'è più un rapporto. Sicuramente non c'è astio, non c'è rancore ma non c'è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate".

Tommaso Zorzi si è confidato con Alba Parietti

Se tra Tommaso e Francesco Oppini i rapporti si sono interrotti la scorsa estate, a settembre Zorzi ha avuto modo di confrontarsi con Alba Parietti. Si sono ritrovati in un hotel e hanno fatto una lunga chiacchierata. Il ventiseienne non esclude che possa riaprire il dialogo con Oppini in futuro: