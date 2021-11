Tommaso Stanzani a Guess my Age: “Ne ho fatta una delle mie”, cos’è successo in studio Per aiutare Jerry Calà ad indovinare l’età di Tommaso, Max Giusti sgancia un indizio, rivelando che l’anno di nascita del ragazzo corrisponde all’anno di uscita di L’ultimo bacio. I due ci vanno molto vicino, ipotizzano 21 anni e il loro montepremi scende solo di poco. Tommaso rivela di avere 20 anni, ma poi torna in studio e dice di dover segnalare un’inesattezza: “In realtà ne ho ancora 19, mi dispiace”.

A cura di Giulia Turco

Tommaso Stanzani, come annunciato, è ospite di Guess My Age, il programma di Tv8 condotto da Max Giusti. Il giovane ballerino è uno dei misteriosi personaggi che si presentano in passerella nella puntata in onda martedì 9 novembre. Ad dover indovinare la sua età, insieme alla concorrente, c'è l'ospite Jerry Calà: "Avrà 17 o 18 anni al massimo!", ipotizza appena vede entrare Tommaso, protagonista di un divertente siparietto coreografico insieme al conduttore. "I social staranno sicuramente facendo scintille in questo momento", dice Max Giusti e non si sbaglia, visto che la presenza del ballerino era attesissima su Twitter già da ore prima della puntata. Su Instagram, aveva annunciato: "Ne ho fatta una delle mie". Ecco cos'è successo.

Max Giusti a Tommaso Stanzani: "Il mio sogno è entrare ad Amici"

Tommaso viene accolto in studio a Guess My Age acclamato dal pubblico e subito viene presentato da Max Giusti con nome e cognome e l'etichetta di ballerino uscito dalla scuola di Amici 20. Il conduttore, durante il gioco, scherza con Tommaso e rivela di avere come sogno nel cassetto quello di entrare a far parte della famosa scuola di Maria De Filippi. Chiede quindi a Tommaso di insegnargli qualche passo di danza ed entrambi si esibiscono a centro studio, mentre il ragazzo finge di essere la maestra Alessandra Celentano che bacchetta i suoi allievi. "Io ho iniziato a ballare a 15 anni, non poi così presto, quindi non è mai troppo tardi!", lo incoraggia simpaticamente.

Quanti anni ha Tommaso Stanzani

Per aiutare la concorrente e Jerry Calà ad indovinare l'età di Tommaso, Max Giusti sgancia un indizio, rivelando che l'anno di nascita del ragazzo corrisponde all'anno di uscita di L'ultimo bacio, il film di Gabriele Muccino del 2001. Tommaso dunque ha 2o anni. I concorrenti ci vanno molto vicino e tentano la fortuna ipotizzando il 2000: la loro risposta definitiva è dunque 21. Sbagliano di poco, dunque il loro montepremi scende di soli 1000 euro. Poi il colpo di scena, Tommaso torna in studio per segnalare un'inesattezza: "In realtà non li ho ancora compiuti, ne ho 19 mi dispiace", dunque è nato nel 2002. Così i concorrenti vedono sfilarsi altri 1000 euro. "Grazie per avercelo segnalato", lo congeda il conduttore.