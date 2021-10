Gaia Zorzi chiama Tommaso Stanzani “cognato temporaneo” ma sui social scoppia la polemica Ospiti del GF Vip Party, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, uno ormai personaggio televisivo e l’altro ballerino professionista, hanno raccontato come sta procedendo la loro relazione. Gaia Zorzi, conduttrice e sorella dell’influencer, ha presentato Stanzani definendolo scherzosamente “cognato temporaneo”. Questa frase, però, ha subito scatenato una polemica su Twitter, dove i fan l’hanno interpretata come un porta sfortuna. Ma lei non ci sta e replica così: “Volete vedere sempre il marcio”.

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una delle coppie più amate del web. Ospiti del GF Vip Party, i due "Tommy", uno ormai personaggio televisivo e l'altro ballerino professionista, hanno raccontato come si sono conosciuti e come sta procedendo la loro relazione. Anche Gaia Zorzi, conduttrice del programma e sorella di Tommaso, ha commentato scherzando la relazione del fratello, che da tempo vede diverso dal solito: "Sembra sedato. È un Tommaso diverso e più pacifico". La ragazza ha poi presentato Tommaso Stanzani definendolo, in modo simpatico, "cognato temporaneo". Questa frase però ha scatenato una polemica sui social, dove è stata subito interpretata come un malaugurio.

Sui social scoppia la polemica dopo la frase di Gaia Zorzi

Conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi, Gaia Zorzi è finita al centro di una polemica social per una frase usata nei confronti di Tommaso Stanzani, fidanzato di suo fratello. Rivolgendosi al ballerino, la ragazza lo ha definito scherzosamente "cognato temporaneo", vista la relazione che lo lega a Tommaso Zorzi. Tuttavia, questa frase non è passata inosservata su Twitter, dove i fan della coppia e dello show l'hanno subito interpretata come un porta sfortuna, nonostante la stessa Gaia avesse specificato che fosse semplice scaramanzia.

La replica di Gaia Zorzi: "Volete sempre vedere il marcio"

Gaia Zorzi ha replicato via Twitter alla polemica nata dopo l'appellativo con cui si è rivolta a Tommaso Stanzani, fidanzato di suo fratello: "Dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l'ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy".

Leggi anche Gaia Zorzi al Grande Fratello Vip 6 ma non come concorrente, condurrà GF Vip Party con Giulia Salemi

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Durante la puntata del GF Vip Party, Tommaso e Tommaso hanno raccontato come si sono conosciuti e come sta procedendo la loro relazione, nata anche grazie all'aiuto di Maria De Filippi: "Sta andando bene. Adesso che sono molto spesso a Milano per lavoro sto qui da lui. Abbiamo iniziato questa convivenza e mi trovo molto bene. Cucina sempre, io sono negato ai fornelli", racconta Stanzani che negli ultimi mesi ha lasciato spesso Bologna (sua città natale) per stare vicino al fidanzato. Il ballerino confida anche di non aver seguito Zorzi nella sua esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno: "Non avevo la più pallida idea di chi fosse. Se avessi seguito il GF avrei fatto il tifo per lui? se lui in casa si comporta come con me Team Zorzi, per forza”.