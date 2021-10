GF Vip Party, Akash contro Gaia Zorzi: “Dici caz**te, senza tuo fratello Tommaso non sei nessuno” Scontro al GF Vip Party tra Akash Kumar e Gaia Zorzi. Il modello non ha colto l’ironia della conduttrice e si è scagliato contro di lei accusandola di non essere nessuno, di dire “caz**te” e invitandola ad andare a studiare. Dato che la lite non accennava a placarsi, la regia ha chiuso il collegamento con Kumar. La sorella di Tommaso è apparsa spiazzata: “Sto tremando, ci sono rimasta male. Sto per piangere”.

Caos durante la diretta del Grande Fratello Vip Party di lunedì 11 ottobre. Akash Kumar e Gaia Zorzi hanno avuto un'accesa lite. Dato che i toni del modello non si placavano, l'intervista si è conclusa bruscamente prima del previsto. Tutto ha avuto inizio dalla presentazione ironica che la sorella minore di Tommaso Zorzi ha fatto dell'ex naufrago: "Ha fatto 5 giorni sull'isola, non troppo". Così, l'ospite è scattato subito sulla difensiva.

Lo scontro tra Akash Kumar e Gaia Zorzi in nome di Tommaso

"Comunque ti volevo dire sette giorni, già hai sbagliato": così ha esordito il modello, con un'espressione sul volto che non lasciava dubbi su quanto fosse contrariato. Poi, Akash Kumar ha continuato: "Famiglia Zorzi…tu saresti la sorella di Tommaso? Non ti conosco, sai com'è. Conosco Giulia". Ovviamente, Gaia non è certo rimasta in silenzio. Ricorrendo nuovamente all'arma dell'ironia, ha replicato a tono: "Sai cosa abbiamo in comune io e te? Entrambi siamo famosi grazie a Tommaso. È pazzesca questa cosa".

Kumar si è fatto ancora più serio:

"Io sono un modello di Armani, non è vero. Tommaso l'hanno reso famoso i social. Io sono un modello. Quindi, non mi dire questa roba qua, è una caz**ta. Forse ha dato un'immagine a te visto che non sei nessuno e stai a fare questa roba qua. Giulia Salemi ha fatto le sue cose, te invece non so chi sei. Ringrazia tuo fratello perché sei lì. Non puoi dire a uno che fa il modello da 15 anni che mi ha reso famoso. Se non sai le cose, vai a studiare".

Giulia Salemi interviene per difendere Gaia Zorzi

Giulia Salemi è intervenuta chiedendo ad Akash Kumar di non esagerare. Ma lui ha continuato imperterrito: "Ha fatto la fenomena, mentre all'isola si è parlato solo di me. Ho portato lo stile. Dai fammi le domande che non sto qua ad ascoltare te che neanche ti conosco". Salemi ha provato di nuovo a placare gli animi: "Dai Akash, non è carino nei confronti di una ragazza, ha fatto una battuta". Gaia Zorzi è tornata a punzecchiare, riportando a galla i dubbi sul reale colore degli occhi di Kumar: "Ma non è che sei geloso di me perché ho gli occhi azzurri davvero?". Ma, l'ospite ha continuato a inveire. Giulia ha ripreso la parola:

"Stai esagerando Akash, non mi piace il tono. Sei molto astioso in questo momento. È un party dove si ride e si scherza".

Il modello, però, ha replicato che avrebbero dovuto ringraziarlo per avere accettato di partecipare. Gaia Zorzi si è spazientita: "Chiudiamo il collegamento con Akash? Si può regia? Che senso ha". Dopo un'altra serie di invettive, il collegamento è stato chiuso. Zorzi ha concluso: "Sto tremando, ci sono rimasta male. Giulia sei stata carinissima, mi hai difeso. Sto per piangere".