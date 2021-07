Buone notizie per i fan di The Witcher. Netflix ha comunicato che, a 158 giorni dall'inizio della produzione, la seconda stagione della serie fantasy con Henry Cavill è finalmente conclusa. L'uscita della seconda stagione di The Witcher è prevista entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio dalla grande "enne" rossa è disponibile.

I numeri della seconda stagione

La seconda stagione di The Witcher è stata girata in 15 differenti località del Regno Unito. Tra le persone impiegate dentro e fuori dal set, circa 1200 membri della troupe e 89 membri del cast, guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Tantissimi colpi di scena e nuovi mostri sono attesi nel prossimo capitolo di The Witcher.

La trama di The Witcher

The Witcher è una serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller di Andrzej Sapkowski che narra il racconto epico di Geralt di Rivia. Al destino dello strigo si intreccia quello di tre individui nel vasto mondo del Continente. Umani, elfi, gnomi e mostri d'ogni sorta combattono per la sopravvivenza, in bilico tra il bene e il male. La seconda stagione vede Geralt di Rivia impegnato nel prendersi cura di Ciri, che lo strigo porta nella sua casa d'infanzia, Kaer Morhen. Geralt è ancora convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden. Mentre tutto il Continente è in guerra, Geralt dovrà proteggere Ciri dall misterioso potere che scopre di avere di sé.

Il successo di The Witcher

L'uscita della prima stagione di The Witcher su Netflix ha dato una scossa a tutto l'universo crossmediale dedicato allo strigo: letteratura, videogame e fumetti. Tutto il materiale relativo a The Witcher ha avuto un'incredibile impennata. Basti pensare che l'ultimo capitolo per Playstation, "The Witcher 3 – Wild Hunt", videogioco del 2015, è tornato in cima alle vendite del 2019.