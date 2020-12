Per Giulio Todrani la gara di The Voice Senior si ferma alla semifinale. Il concorrente, padre di Giorgia, è risultato positivo al coronavirus e per questo non ha potuto essere presente in studio nel corso dell'ultima puntata prima della finale. Giulio Todrani ha comunque avuto modo di esibirsi cantando in collegamento video da casa, convincendo i giudici.

Giulio Todrani assente in studio a The Voice Senior

Giulio Todrani è stato tra tra i 24 talenti over 60 che sono arrivati dritti fino in semifinale a The Voice Senior, convincendo i giudici con le loro abilità canore e interpretative. Ultimo ad esibirsi del terzetto scelto da Loredana Bertè, Giulio Todrani ha stupito il pubblico dimostrando una strabiliante energia nella sua esibizione, nonostante l'assenza in studio. La sua versione di "It's not Unusual" di Tom Jones ha convinto i giudici, in particolare la sua coach Loredana Bertè: "Giulio da lontano è stato bravissimo, ci ha dimostrato di essere un grande cantante anche in un momento difficile". Ottimo anche il giudizio di Al Bano: "Mi ha portato indietro nel tempo, questa è la magia della musica, sei un grande".

La storia di Giulio Todrani

Giulio Todrani è nato a Roma ed è stato un esponente del blues romano. Fu lui a lanciare sua figlia Giorgia, chiamata così per Georgia in my mind di Ray Charles. Lo ha raccontato nella clip, la sua storia, la storia della sua famiglia. Antonella Clerici precisa: "Adesso non sei più il papà di Giorgia, adesso sei Giorgio Todrani". Il cantante ha scelto il team di Loredana Bertè. Tra i nomi d'arte con cui Giulio Todrani ha cantato e inciso dischi nel corso degli anni: Alan Soul e Giulio Sangermano. Negli anni 70 diventa celebre in coppia con Angela Bini. La coppia riesce a partecipare al Cantagiro, firma per la Yep incidendo il brano "Una storia d'amore". Giulio Todrani ripeterà il duo con suo figlia: Juli & Julie. Poi Giorgia si lancerà in una carriera da solista.

I finalisti di The Voice Senior

La semifinale di The Voice Senior ha decretato chi saranno gli 8 concorrenti in gara verso la finalissima di domenica 20 dicembre. Dopo le prime tre puntate dedicate alle audizioni al buio, i giudici Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi hanno decretato i scelto i migliori talenti tra i 24 che sono riusciti a conquistare la loro fiducia. Sono Giovanna Sorrentino, Rita Mammolotti, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Erminio Sinni, Marco Guerzoni, Elena Ferretti e Tony Reale, che si sfideranno sul palco per cercare di vincere la prima edizione di The Voice Senior.