Con l'arrivo della terza stagione i fan di The Umbrella Academy dovranno accogliere nuovi personaggi che andranno ad arricchire le trame della già intricata serie tv. Ad annunciarne l'arrivo è stata proprio la piattaforma streaming che ha pubblicato i volti di quelli che diventeranno dei veri e propri alter ego dei protagonisti che già abbiamo visto nei primi due capitoli della serie e che incrementeranno la famiglia degli Hargreeves.

L'ultima scena della seconda stagione

La seconda stagione si era conclusa con l'arrivo della Sparrows Academy, una nuova accademia formata da sette supereroi che i membri della Umbrella Academy hanno incontrato e tra i quali vi era anche Ben, il fratello degli Hargreeves che in realtà era morto da diverso tempo e che, proprio grazie alla possibilità di viaggiare nel tempo, è riuscito a ritagliarsi una propria esistenza parallela. La scena conclusiva della serie, quindi, vedeva questo incontro tra le due Accademie, senza mostrare chi fossero gli altri eroi con i quali i membri della Umbrella Academy debbano rapportarsi, ma ci ha pensato la piattaforma streaming a far socializzare i fan con questa nuovi personaggi.

I membri della Sparrow Academy

La Sparrow Academy conta sette membri, a ciascuno dei quali Sir Reginald Hargreeves aveva assegnato un numero, ed ecco chi sono i nuovi personaggi e chi li interpreterà, partendo dal numero uno che, però, sorprendentemente non è Ben. Il primo, infatti, sarà Marcus interpretato da Justin Cornwell. Un personaggio determinate per l'unione della famiglia: saggio, pacato, compassionevole, disciplinato e forte, tutto quello che il leader della Umbrella Academy, Luther, avrebbe voluto essere. A seguire troviamo Ben, completamente diverso dalla versione vista nelle precedenti stagioni. Il suo personaggio è ingegnoso, a tratti sinistro, ma determinato a conquistare il posto da capo. Fei, interpretata da Britne Oldford, è descritta come una persona dotata di una grandissima intelligenza, ma fortemente votata alla solitudine. In realtà non disdegna la compagnia degli altri, anzi, desidera con tutta se stessa avere un amico. Alphonso che avrà il volto di Jake Epstein, un personaggio pungente, sarcastico che usa il suo linguaggio per raggirare coloro che hanno l'ardire di sfidarlo. La numero 5 è Sloane interpretata da Genesis Rodriguez. Questa ragazza ha la capacità di vedere oltre le apparenze, la superficie, ma il suo senso del dovere verso la sua famiglia la spinge a non lasciare l'accademia. Jayme, interpretata da Cazzie Davis, è una ragazza profondamente solitaria, introversa, ma molto forte e dotata di un'acutissima intelligenza. Il settimo membro, infine, è Christopher: "un cubo dotato di poteri telecinetici dalle origini sconosciute che può congelare un'intera stanza e suscitare un terrore paralizzante".