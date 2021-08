The Kissing Booth 3: data di uscita, trama e cast del film su Netflix La trama, il cast di personaggi e tutto quello che c’è da sapere su “The Kissing Booth 3”, il capitolo conclusivo della trilogia romantica interpretata da Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi e disponibile su Netflix dall’11 agosto 2021. La serie di film dovrebbe terminare con questo film, al netto di sorprese.

Mercoledì 11 agosto è uscito The Kissing Booth 3, ovvero il terzo e ultimo capitolo della fortunata storia pubblicata su Netflix, tratta dal romanzo di Beth Reekles. È la fine di un'era, come suggerisce anche la locandina del film, ma è anche l'inizio di qualcosa di nuovo perché Elle è ormai a un passo dal college. Confermati nel cast: Joey King nel ruolo di Elle, Jacob Elordi nel ruolo di Noah Flynn, Taylor Zakhar Perez nel ruolo di Marco e Joel Courney nel ruolo di Lee Flynn. La data di uscita di The Kissing Booth 3: il film è disponibile su Netflix Italia dalle ore 9:00 dell'11 agosto 2021

La trama di The Kissing Booth 3

La sinossi ufficiale di The Kissing Booth 3: è l'estate che precede l'inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall'altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l'eterna promessa di andare all'università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?

Cosa è successo in The Kissing Booth 2

In The Kissing Booth 2 abbiamo visto la nostra Elle decidersi a dare un'opportunità a Noah, ma l'amicizia per Lee è sempre più forte. La lontananza rimescola tutte le carte ed entrambi vengono tentati da nuove figure: Chloe (Maisie Richardson-Sellers) e il musicista sexy, nuovo studente del liceo, Marco.

Leggi anche Le nuove uscite su Netflix di luglio 2021: cosa vedere tra le ultime novità

The Kissing Booth 4 si farà?

La serie di film dovrebbe terminare proprio con "The Kissing Booth 3". Un quarto capitolo, allo stato attuale, non è previsto in produzione ma con la piattaforma di contenuti Netflix nulla si può mai dare per certo. La storia di Elle – fatti salvi altri impegni di Joey King – potrebbe proseguire ancora per un altro emozionante capitolo, seguendo ovviamente le avventure al college, considerato che il liceo termina proprio con il film uscito l'11 agosto 2021 su Netflix.