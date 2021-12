The Ferragnez, Chiara Ferragni dopo la lite con Fedez: “Mi sento sperduta” e il marito piange Chiara Ferragni, nella serie The Ferragnez, ha spiegato che le liti con Fedez risvegliano in lei il trauma del divorzio dei genitori. Dopo lo scontro, ha confidato al marito le sue sensazioni e Fedez si è commosso.

A cura di Daniela Seclì

Nella serie The Ferragnez è possibile assistere a tutte le sfumature del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Come tutte le coppie, anche a loro capita di litigare. Nel corso della terza puntata, gli spettatori vedranno uno scontro che scoppia mentre sono in vacanza. Fedez non accetta l'insistenza di Chiara Ferragni nel voler andare a cenare alle 19:

"Ma non è la giornata in cui facevo il caz** che volevo? Mi stai rompendo la min**ia di più del solito invece. Che rompi caz**. Ma cosa ti cambia se andiamo a mangiare alle 9, anziché alle 07:30? A che ora vuoi andare a mangiare? Ti prego dimmelo perché mi stai veramente stressando".

Chiara Ferragni dopo la lite con Fedez

Dopo la lite con Fedez, Chiara Ferragni ha parlato delle sue sensazioni allo psicoterapeuta Leone Baruh: "Mi sento sperduta. Ho proprio l'ansia". Fedez ha spiegato che la moglie ha la tendenza a voler risolvere subito le liti, mentre lui ha bisogno di tempo per smaltire:

"Io capisco che da parte tua ci sia la voglia di risolvere subito. Invece dall'altra parte ci sono io che ti sto dicendo non ora. Più fai così, più stai soffiando sul fuoco. E questa roba è proprio in conflitto. Non c'è chi ha ragione e chi ha torto".

Le liti con Fedez risvegliano in Chiara il trauma della separazione dei genitori

Chiara Ferragni ha spiegato che, quando litiga con Fedez, torna a pensare a quel periodo buio in cui i genitori Marina Di Guardo e Marco Ferragni si separarono:

"È odioso discutere e il giorno dopo la vivo malissimo. Mi sento una ragazzina nel panico, alle prime litigate. Mi agito. I miei genitori si sono separati in modo un po' brusco. Quelli sono stati gli anni delle mie prime litigate forti. Io ero la più grande, in un momento in cui i miei genitori erano entrambi sbandati, che non si capiva bene cosa facessero, ero un po' mamma delle mie sorelle. Mi concentravo su come risolvere le cose".

Poi, Chiara Ferragni si è commossa. Vedendo la moglie piangere, anche Fedez ha versato le sue lacrime. Grazie al terapeuta, i due hanno rotto il muro delle incomprensioni. La terapia di coppia sta decisamente funzionando.