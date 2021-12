Chi è Leone Baruh, psicoterapeuta di Chiara Ferragni e Fedez nella serie The Ferragnez Leone Baruh è lo psicologo e psicoterapeuta che fa terapia di coppia a Chiara Ferragni e Fedez nella serie The Ferragnez. Nella serie, eccetto un’inquadratura fugace nel primo episodio, appare sempre di spalle. Conosciamolo meglio.

A cura di Daniela Seclì

Un personaggio chiave della serie The Ferragnez è lo psicoterapeuta Leone Baruh. È lui che, guidando la terapia di coppia, prova a fare luce nei motivi di contrasto tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma chi è il professionista a cui l'imprenditrice e il cantante si sono rivolti? È uno psicologo e psicoterapeuta che esercita a Milano e a Castelmassa in provincia di Rovigo.

Leone Baruh, lo psicologo della terapia di coppia dei Ferragnez

Lo psicologo e psicoterapeuta Leone Baruh è laureato in Psicologia clinica presso l’Università di Padova. È specializzato in psicoterapie dinamiche brevi. Dal 1999 al 2013 è stato docente e direttore del Master in Psicoterapie Dinamiche Brevi presso la Scuola di Specializzazione CISSPAT di Padova. Inoltre, è il co-fondatore di SPID-B S.r.l. (Sviluppo Psicoterapie Intensive Dinamiche Brevi), che si occupa proprio di fornire servizi di psicoterapia breve in tutta Italia, attraverso terapeuti che hanno ottenuto l'opportuna formazione. Leone Baruh tiene convegni e seminari sia in Italia che all'estero. Il suo obiettivo è quello di continuare a sviluppare modelli che permettano alle coppie, ma anche ai singoli, alle famiglie e agli atleti di intervenire e risolvere i problemi in un tempo breve.

La terapia di Chiara Ferragni e Fedez

Attraverso la serie The Ferragnez, è possibile vedere lo psicologo e psicoterapeuta Leone Baruh all'opera. Lo specialista ha fatto sì che si creasse un ponte tra Chiara Ferragni e Fedez, riguardo a quelle dinamiche che a causa dell'incomunicabilità, rischiano di mettere in crisi la coppia. Così, l'imprenditrice in lacrime ha spiegato di sentirsi "inutile ed esclusa dalla vita di Fedez", quando il marito è giù di morale e si chiude nel silenzio. Allo stesso modo, Fedez ha spiegato alla moglie che vorrebbe che si ritagliassero più momenti da soli, senza la famiglia e gli amici di lei.