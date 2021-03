Dopo esserci lasciati alle spalle "WandaVision", una nuova serie tv Marvel seguirà la strada tracciata che porta dritto verso "Doctor Strange 2: nel multiverso della pazzia". Parliamo di The Falcon and The Winter Soldier, sei episodi disponibili su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021 con protagonisti i due supereroi legati a Capitan America, Sam Wilson (The Falcon, interpretato da Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Il Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan). La serie è tra le più attese in uscita a marzo su Disney+.

La trama di The Falcon and The Winter Soldier

La pesante eredità di Capitan America è difficile da raccogliere. Dopo "Avengers: Endgame", l'assenza del supereroe rappresentativo di una intera Nazione si fa pesante quando una nuova minaccia globale mette a serio rischio l'incolumità della popolazione. Così, Sam Wilson e Bucky Barnes decidono di unire le forze e fare coppia per fronteggiare vecchi e nuovi nemici. Tra questi, il perfido Helmut Zemo (Daniel Bruhl), che ritorna dopo "Capitan America: Civil War" e un gruppo anarchico che combatte per scatenare il caos: The Flag Smasher

Il cast di The Falcon and The Winter Soldier

La serie tv The Falcon and The Winter Soldier si compone di sei episodi (in onda a cadenza settimanale su Disney+) e vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez. Alla regia c'è Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe

Con "The Falcon and The Winter Soldier", la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe entra nel vivo, sebbene non sia ancora uscito un solo lungometraggio a causa della pandemia. "WandaVision" ha aperto le danze, "The Falcon and The Winter Soldier" costruirà nuove basi su cui poggiano anche i progetti futuri e le nuove trame in uscita tra il 2021 e il 2023. Questi i film attesi: Black Widow (7 maggio 2021), Shang-Chi e la leggenda dei dieci cerchi (9 luglio 2021), Gli Eterni (5 novembre 2021), Spider-Man: No Way Home (17 dicembre 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (25 marzo 2022), Thor: Love and Thunder (6 maggio 2022), Black Panther 2 (8 luglio 2022), Captain Marvel 2 (11 novembre 2022), Blade (previsto entro il 2022), Guardiani della Galassia Vol.3 (previsto a inizio 2023), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (previsto nel 2023), Fantastici 4 (previsto nel 2023). Tra le serie tv attese su Disney+: Loki, SheHulk, What if, Hawkeye, Ms. Marvel, I am Groot e Moon Knight.