The Crown 5, le prime immagini dei nuovi Carlo e Diana Le pagine social della premiata serie britannica hanno diffuso le primissime immagini che mostrano la celebre coppia reale come apparirà nella quinta stagione. Stavolta, il principe Carlo e lady Diana Spencer saranno interpretati rispettivamente da Dominic West ed Elizabeth Debicki. Mentre Imelda Staunton sarà la regina Elisabetta.

A cura di Valeria Morini

Nuovo passaggio di consegne per The Crown, che sceglie di coprire l'intera esistenza della regina Elisabetta II e della sua famiglia e richiede per questo nuovi attori per la quinta stagione. Le pagine social della blasonata serie britannica hanno diffuso le prime immagini che svelano l'aspetto di Carlo e Diana. A interpretarli saranno rispettivamente Dominic West ed Elizabeth Debicki, che prendono il posto dei più giovani Josh O'Connor ed Emma Corrin. La nuova stagione sarà ambientata in anni più recenti con un cast completamente rinnovato e pertanto la sovrana avrà un nuovo volto: dopo Claire Foy e Olivia Colman, sarà il turno di Imelda Staunton.

Elizabeth Debicki è Diana Spencer

La somiglianza della bionda attrice con la principessa triste è straordinaria. Elizabeth Debicki, fisico statuario e bellezza glaciale, è un'attrice australiana classe 1990 nata da genitori ballerini, che si è fatta conoscere con la serie The Night Manager al fianco di Tom Hiddleston e ha recitato nel film Tenet di Christopher Nolan. Curiosità: il ruolo di Diana sarà presto ricoperto anche da Kristen Stewart, però nel film Spencer di Pablo Larrain, in anteprima alla Mostra di Venezia 2021.

Dominic West è Carlo d'Inghilterra

Ci guadagna parecchio in fascino rispetto all'originale il Carlo di Dominic West, prolifico attore britannico classe 1969 che abbiamo visto in film come Chicago, Mona Lisa Smile, The Forgotten e Tomb Raider, grande protagonista delle serie The Wire e The Affair – Una relazione pericolosa.

Quando arriva The Crown 5, data e trama

West e la Debicki saranno presenti sia nella quinta che nella sesta stagione. L'annata numero 5 sarà ambientata nel 1992, con l'incendio del Castello di Windsor e la sequela di rotture in famiglia: la separazione tra gli stessi Carlo e Diana nonché quella tra Andrea e Sarah Ferguson, ma anche il divorzio tra Anna e Mark Phillips. La lavorazione è appena cominciata e la stagione arriverà su Netflix nel 2022.