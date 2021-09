“Tensione tra Can Yaman e Luca Argentero, Sandokan a rischio”: la foto della smentita Per tutta l’estate, ha tenuto banco l’indiscrezione secondo la quale tra Can Yaman e Luca Argentero non correrebbe buon sangue. Secondo il gossip, i protagonisti di Sandokan, si sarebbero ritrovati casualmente in un locale a Gallipoli e avrebbero deciso di ignorarsi. Una foto, tuttavia, sembra smentire la tensione tra i due.

A cura di Daniela Seclì

Tra le indiscrezioni che hanno caratterizzato la rovente estate 2021 c'è stata quella che riguardava Can Yaman e Luca Argentero. I due attori sono entrambi nel cast della serie tv Sandokan. Il divo delle soap turche interpreta il protagonista, mentre la star di Doc – Nelle tue mani recita nel ruolo del fidato amico Yanez. Secondo il gossip, tra i due non correrebbe buon sangue. Tuttavia una foto pubblicata in queste ore disegna uno scenario diverso. Ma andiamo con ordine.

Tensione tra Can Yaman e Luca Argentero: il gossip

Can Yaman si prepara a interpretare Sandokan

Nelle scorse settimane, la rivista Nuovo Tv ha parlato dei problemi che starebbe attraversando la nuova produzione targata LuxVide. Secondo quanto riportato, la serie era stata pensata inizialmente per la messa in onda su Rai1 o Canale5. Invece, si starebbe facendo sempre più concreta l'ipotesi che le puntate di Sandokan vengano distribuite da Netflix o Prime Video. Inoltre, Nuovo Tv sosteneva che tra i due attori principali non corresse buon sangue. Secondo quanto riportato, durante l'estate i due si sarebbero incrociati in un noto locale di Gallipoli, in Puglia, ma anziché scambiarsi un saluto avrebbero preferito ignorarsi del tutto. L'indiscrezione non è stata mai commentata dai diretti interessati. In queste ore, però, una foto racconta una realtà diversa.

La foto di Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova

"C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…": con questa didascalia, Luca Argentero ha pubblicato una foto che lo ritrae con Raoul Bova e Can Yaman. Il protagonista di Doc, abbraccia il collega che lo affiancherà in Sandokan. Sui loro volti, un disteso sorriso. Un modo per mettere a tacere le voci di tensioni tra loro? Una cosa è certa, sembra che tra i due non ci sia alcun attrito. Coloro che aspettavano di assistere alla serie televisiva Sandokan, possono dormire sonni tranquilli.