Tra le nuove uscite Netflix degli ultimi mesi, "Tenebre e Ossa" è stata senza dubbio tra le più apprezzate dagli utenti della piattaforma. Una serie in cui il noir e il fantasy sono stati mescolati sapientemente e che sono riusciti a catturare l'attenzione di spettatori già avvezzi a questa tipologia di contenuti. È per questo che, in effetti, si subodorava l'idea che potesse esserci una nuova stagione alle porte, ed è così che è arrivata la conferma da parte del cast.

Il rinnovo per una seconda stagione

Come dicono i protagonisti del cast in un video pubblicato sugli account ufficiali Netflix, "Tenebre e ossasarà confermata per una seconda stagione", tra magie, misteri, amori e lotte tra i vari personaggi, molti degli utenti della piattaforma streaming hanno ceduto al fascino del genere e dei racconti che sono ispirati ai romanzi di Leigh Bardugo che, inoltre, ha contribuito anche alla sceneggiatura e lo farà anche in questo secondo capitolo della serie e a questo proposito ha dichiarato: "Sono felicissima di poter continuare quest'avventura. Ci sono così tanti posti che siamo riusciti a malapena a visitare e non vedo l'ora di presentare al nostro pubblico gli altri santi, soldati, delinquenti, ladri, principi e corsari che rendono questo mondo così divertente da esplorare".

Il successo di Tenebre e Ossa

In quanto a numeri bisogna dire che, infatti, Tenebre e Ossa ha collezionato un bel successo: 55 milioni di utenti hanno selezionato la serie nelle prime quattro settimane di permanenza sulla piattaforma. Inoltre, la serie è entrata nella Top 10 in ben 93 paesi in tutto il mondo e in 79 Paesi ha anche raggiunto il primo posto tra i prodotti più visti. Alla notizia della seconda stagione, anche lo showrunner della serue, Eric Heisserer si è mostrato entusiasta: "Sono onorato ed entusiasta di tornare nel Grishaverse e di continuare le storie di questi personaggi accattivanti".