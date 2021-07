Temptation Island, Federico dopo il falò: “Che paura” e Floriana spiega perché lo ha perdonato Le prime parole di Floriana Angelica e Federico Rasa dopo il falò di confronto andato in onda nel corso della quinta puntata di Temptation Island. L’uomo ha espresso il terrore provato all’idea di perdere la sua fidanzata. Floriana, invece, ha svelato perché ha deciso di perdonarlo e dargli un’altra possibilità.

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2021, trasmessa lunedì 26 luglio, è andato in scena un nuovo falò di confronto tra Floriana Angelica e Federico Rasa. Durante il primo incontro, Floriana non se l'era sentita di perdonare al fidanzato la vicinanza alla single Vincenza. Nel secondo falò, invece, ha deciso di dargli un'altra possibilità. Alle telecamere di WittyTv, ha spiegato le sue motivazioni. Ecco le prime dichiarazioni della coppia dopo la puntata.

Federico Rasa e il terrore di perdere Floriana Angelica

Federico Rasa ha tirato un sospiro di sollievo. Temeva seriamente di aver perso Floriana Angelica per sempre. L'uomo si è detto pronto a fare tutto il possibile per dare alla fidanzata ciò di cui ha bisogno. Non intende più darla per scontata:

"Mi sono liberato di un peso. Ho avuto paura di perderti. Ti dimostrerò tutto quello di cui hai bisogno. Ci ha fatto bene venire qui. Io volevo che tu riacquistassi confidenza in te stessa. Anche quando io sbagliavo, tu mi dicevi ‘Vaffan**' e non mi davi più confidenza per tre, quattro ore. Io volevo questa cosa. E tu non lo facevi più. Io ti darò il meglio perché lo meriti".

Perché Floriana ha perdonato Federico

Anche Floriana ha preso la parola. La donna si è detta "felice" perché per la prima volta ha visto che Federico è capace di quei "piccoli gesti" a cui lei tiene tanto. Ovviamente, non ha ancora seppellito l'ascia di guerra. Al contrario, considera il secondo falò di confronto come un punto di partenza. Si aspetta che Federico le dimostri giorno per giorno di avere compreso i suoi errori e di essere cambiato. Infine, ha spiegato cosa l'ha spinta a perdonarlo:

