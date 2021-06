Nessuno lo guarda, ma alla fine lo guardano tutti. Appuntamento fisso delle estati televisive, da alcuni anni a questa parte, Temptation Island si è imposto come argomento di discussione più appassionante delle avvilenti serate estive il cui solo tratto distintivo è un'insopportabile calura. Dopo anni, il format di Canale 5 condotto dallo stagionale Filippo Bisciglia sembra essersi spogliato definitivamente di quel pregiudizio che un tempo faceva di Temptation Island un tabù della televisione, di quei programmi che in tanti faticavano ad ammettere di vedere.

Quando Temptation Island ha smesso di essere ridicolo

Poi qualcosa è cambiato. L'effetto cultizzazione di tutto ciò che è trash (un tempo rigettato e scacciato via come la peste, oggi magnificato) si è unito in un abbraccio fatale alle speculazioni intellettuali su Temptation Island, combinazione micidiale che ha permesso alla trasmissione di farsi vettore per un dibattito sull'argomento amoroso ed essere presa ad esempio per spiegarci meglio di ogni altra cosa lo stato dell'arte dei rapporti di coppia in Italia. Il cast di Temptation Island frutto di un sapiente assemblaggio di stereotipi e luoghi comuni sui legami sentimentali, capaci di muovere lo spettatore in un perimetro emozionale che oscilla tra l'indignazione, la sorpresa, la derisione e la compassione.

Un evento totalizzante, come il Festival

Una verità inconfutabile di Temptation Island è che il programma di Canale 5 è uno dei più fulgidi e atipici fenomeni televisivi degli ultimi anni. Il format non pare essere riuscito a imporsi alla stessa maniera in altri paesi, ma qui il titolo è passato nelle mani di Maria De Filippi, che con la sua Fascino lo ha trasformato in oro. Un evento a tutti gli effetti, che grazie alla collocazione estiva ha un effetto totalizzante sulla televisione e sui social, parte integrante della narrativa di questo programma. Il paragone è azzardato e di certo eccessivo se si considera il semplice dato numerico, ma fatti i dovuti distinguo il solo evento cui Temptation Island sembra potersi paragonare per capacità di coinvolgimento e partecipazione dal vivo del pubblico, è il Festival di Sanremo. La colonna sonora monumentale di Temptation Island, che ogni anno si dimostra fiore all'occhiello del programma, non può essere un caso.