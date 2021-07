Temptation Island, boom di ascolti per l’ultima puntata: le parole di Filippo Bisciglia

Temptation Island 2021 saluta il pubblico di Canale5 con ottimi dati di ascolto. Il reality è stato seguito da 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Filippo Bisciglia ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Non è mancato un messaggio per Maria De Filippi: “Ci sei sempre stata, ti voglio bene”.

Il palinsesto televisivo di martedì 27 luglio, ha offerto agli spettatori film, eventi sportivi e programmi di intrattenimento. Su Canale5, l'attesissima ultima puntata di Temptation Island 2021. Rai1, invece, ha trasmesso la replica di una puntata di Carramba! Che sorpresa. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti.

Rai1 ha trasmesso la replica di Carramba! Che sorpresa. La puntata del programma condotto dall'amatissima Raffaella Carrà è stata seguita da 1.513.000 spettatori pari al 9.2% di share. Canale5, invece, ha lasciato spazio alla sesta e ultima puntata di Temptation Island. Gli spettatori hanno potuto finalmente scoprire la fine del percorso delle sei coppie. L'ultimo appuntamento di questa edizione è stato seguito da 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Un boom che ha permesso al reality di vincere la gara degli ascolti anche nell'ultima puntata. Filippo Bisciglia ha pubblicato su Instagram, un post per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo del programma:

"Otto anni sono davvero tanti, mi sembra l’altro ieri quando partii per la prima edizione, ero emozionatissimo, non sapevamo con esattezza cosa sarebbe successo, poi, grazie a voi lo abbiamo capito…Semplicemente voi…Voi che ci avete dimostrato così tanto affetto, voi che vi siete emozionati, divertiti, magari qualche volta anche un po’ immedesimati nelle nostre coppie, insomma avete vissuto a pieno questi otto anni di viaggi nei sentimenti insieme a tutti quanti noi e ai nostri ragazzi…Grazie. Otto anni indimenticabili pieni di gioie, soddisfazioni, amore, ma soprattutto di crescita personale… Grazie Maria, ci sei sempre stata. Ti voglio bene…Grazie a tutto lo staff, non smetterò mai di ringraziarvi, tutti nessuno escluso. Siete una macchina perfetta, una macchina che non va a benzina, va a sacrifici…Tutto questo è Temptation Island. Tutto il resto è noia".