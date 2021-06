La Procura di Roma ha indagato Alberto Tarallo nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al suicidio aperta a quasi tre anni dalla morte di Teodosio Losito, sceneggiatore ed ex amministratore unico della casa di produzione Ares Film. A generare i sospetti che hanno acceso l’attenzione della Procura sulla vicenda sono state le dichiarazioni di Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip, dichiarazioni che avevano spinto il fratello di Teodosio Losito, Giuseppe, a presentare un esposto affinché la vicenda fosse chiarita.

A qualche giorno dalla notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Alberto Tarallo, a parlare con Fanpage.it è Stefano De Cesare, l’avvocato che rappresenta il fratello dello sceneggiatore scomparso l’8 gennaio 2019. “Aveva comprato e ristrutturato una casa a Milano, voleva allontanarsi da quell’ambiente”, racconta il legale ricostruendo il caso.

Teodosio Losito è morto l’8 gennaio 2019. Quando si sono rivolti a lei i suoi familiari?

Assisto Giuseppe Losito dal 2020 nella causa civile per la polizza sulla vita di Teo. Mi aveva parlato della morte del fratello come di una morte strana perché le conversazioni con Teo, che sentiva quotidianamente, non lo avevano mai spinto a pensare a un gesto del genere. Quando è scoppiato il caso al GF, abbiamo fatto chiesto alla procura di approfondire.

A quando risale l’ultimo contatto tra Teodosio e Giuseppe Losito prima dell’8 gennaio, giorno della morte?

Al 6 o al 7 gennaio. Teo era profondamente legato alla figlia di Giuseppe. Era stata una telefonata normalissima.

in foto: Teodosio Losito

Che rapporto c’era tra i fratelli Losito?

Teo stava da Giuseppe quando stava a Milano. Il fratello sostiene che se fosse accaduto qualcosa di grave, glielo avrebbe confidato. Probabilmente un disagio c’era, qualsiasi cosa sia accaduta. Teo stava arredando la sua casa a Milano dove aveva intenzione di venire ad abitare, checché ne dicano gli altri.

Perché Teodosio Losito voleva trasferirsi a Milano da Zagarolo?

Secondo Giuseppe, Teo voleva staccarsi da quell’ambiente.

Arriviamo alle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip. Cosa aveva allarmato Giuseppe Losito?

Un minimo di perplessità sul gesto del fratello lo aveva sempre avuto. Precipitatosi a Zagarolo dopo la morte, si era chiesto perché il corpo di Teo fosse stato trovato sul letto. Perché, dopo averlo trovato impiccato in bagno, sia stato slegato e spostato. Ascoltate le dichiarazioni al GF, ha chiesto fosse fatta chiarezza.

Ci sono stati contatti recenti tra Giuseppe Losito e gli ex attori della Ares?

Lui li conosce solo nella misura in cui erano sul posto a volte quando Giuseppe andava a trovare il fratello a Zagarolo. Non hanno avuto contatti anche perché, dopo l'intervento della Procura, mi sono detto contrario a una comunicazione tra loro.

in foto: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ai tempi della loro finta relazione

Qual è la ricostruzione di Giuseppe Losito a proposito dell’assicurazione sulla vita?

Dopo la morte di Teo, Giuseppe ha chiesto alla Zurich il pagamento di quanto dovuto. La Zurich ha risposto che la stessa richiesta era stata avanzata da un'altra persona per cui ha iniziato la causa chiedendo al giudice di stabilire chi fosse il beneficiario.

Quando era stata stipulata la polizza?

Il 24 novembre 2014. Teo ha stipulato questa polizza indicando il fratello Giuseppe come beneficiario e non ha mai comunicato al mio assistito alcuna modifica. Loro sostengono che il beneficiario sia stato modificato a maggio 2018, poco più di 6 mesi prima della morte. Cosa che a Giuseppe non risulta e che secondo noi non è vera.

Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, Tarallo ha fatto ascoltare una telefonata nel corso della quale l’assicuratore che si era occupato della polizza sembra confermare la versione di Tarallo.

L’assicuratore è stato chiamato come testimone nella causa civile. Le pare normale fare una telefonata a un testimone per farla sentire in tv? Lo faremo presente e chiederemo l’esclusione del teste.

Al telefono Tarallo dice ‘Lei mi ha detto che Teo l’aveva chiamata per comunicarle di volere modificare il beneficiario” e l’assicuratore risponde “Posso confermarlo”.

Lo chiariremo in causa di giudizio perché di fronte al giudice dovrà giurarla questa cosa. Al notaio (incaricato da Giuseppe Losito di occuparsi della polizza, ndr) non disse così. Gli diede le indicazioni per riscuotere la polizza. Infatti ho chiamato il notaio a testimoniare.

in foto: Alberto Tarallo a Non è l’Arena

Tarallo sostiene esistano una confessione di Teo al cugino a proposito di un precedente tentativo di suicidio e una lettera di addio.

Queste lettere credo siano state acquisite dal Pm, bisogna vedere se sono vere.

È vero che Teodosio Losito aveva contratto dei debiti?

Con la Ares aveva qualche debito ma era una srl, ne risponde esclusivamente il capitale della società. Teo aveva parecchi immobili.

Che sono stati lasciati in eredità a Tarallo?

Certo.

Qual è il valore dell’eredità?

Secondo quello che sappiamo, c’era una casa a New York, la casa di Milano e quella di Zagarolo per la quale Teo aveva la nuda proprietà. Dei conti non abbiamo contezza.

C’è stato un testamento?

Un testamento che nomina solo Tarallo e sul quale ci siamo riservati di chiedere una perizia.

Cosa diceva Teo al fratello del legame con Tarallo?

Questo non posso dirglielo.

Tarallo sostiene che non si fossero lasciati.

Non posso dirglielo.

Che cosa può dirmi dell’anello di Teo del quale si è discusso?

Teo lo portava sempre. Il giorno del funerale quell’anello è stato visto addosso a qualcun altro. Facciamo un passo indietro: prima di Tarallo, Teo aveva avuto una relazione con un’altra persona con la quale aveva acquistato l’appartamento a New York. Ma prima del trasferimento, questa persona è morta di infarto. L’anello era un suo regalo, Teo non lo avrebbe dato a nessuno. Il giorno dei funerali Adua ha fatto notare a Giuseppe che lo indossava un'altra persona. So che la persona in questione ne ha parlato.

Nitto Flores. Ha detto che quell’anello gli fu regalato da Losito il giorno prima di morire, precisando che si trattava di uno zircone e non di un rubino.

Era un anello che a prescindere dal valore commerciale, aveva un valore affettivo per Teo.

A Nitto Flores, Teo ha regalato l’anello cui era legato ma al fratello Giuseppe nemmeno un biglietto. Come se lo spiega il suo assistito?

Non posso dirglielo.