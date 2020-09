Per scongiurare il rischio Coronavirus, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati sottoposti ai tamponi, prima di iniziare il reality. Mentre l'ex tronista Andrea Zelletta prosegue la sua esperienza nella casa isolato nel loft di Cinecittà, probabilmente non sa che la sua fidanzata Natalia Paragoni negli ultimi giorni si è sottoposta ad alcuni accertamenti, dopo aver accusato dei sintomi. L'esito, per fortuna, è risultato negativo per l'influencer che ha vissuto alcune ore di preoccupazione. Lo ha raccontato lei stessa in una serie di Instagram Stories. Ma per prevenire ogni rischio, Natalia Paragoni ha preferito annullare una serie di appuntamenti dalla sua agenda. Primo fra tutti, quello con le sfilate della Fashion Week. E ha invitato i suoi follower ad avere la stessa accortezza:

Scusate se sono stata un po’ assente sui social perché non stavo molto bene e ieri mattina ho voluto fare degli accertamenti per quanto riguarda alcuni sintomi che avevo. Ho voluto fare un tampone: l’esito è arrivato una mezz’oretta fa e ne sono super felice perché è negativo. Soltanto che ho dovuto annullare tutte le sfilate in programma in questi giorni. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto esserci, per me la Fashion Week è bellissima e anche quest’anno si potevano fare delle belle esperienze, ma per rispetto mio e per rispetto vostro ho preferito evitare. Se avete dei sintomi anche voi, non vi costa niente avere questa prevenzione, questa accortezza nei confronti delle altre persone.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta convivono

Al termine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, il tronista aveva scelto di continuare al fianco di Natalia Paragoni, la corteggiatrice "strappata" allo spagnolo Ivan Gonzalez. Mesi dopo, l'influencer ha dimostrato di essere la donna giusta per Andrea Zelletta, che si è detto molto innamorato di lei. "Quello che sto provando adesso non l'ho mai provato in tutta la mia vita", ha spiegato in risposta ad alcuni follower su Instagram. E si è sbilanciato parlando di famiglia e di un futuro insieme: “Bisogna essere pronti insieme. Noi non corriamo. Ma nei miei desideri ci sono due bimbi”. Dopo appena un mese da Uomini e Donne infatti, la coppia ha scelto di andare a convivere sotto lo stesso tetto.

La fidanzata di Zelletta non è gelosa di Dayane Mello

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembra gelosa del fidanzato Andrea Zelletta dentro la casa del Grande Fratello Vip. Non la infastidisce la confidenza che il suo compagno ha instaurato con Matilde Brandi, né il fatto che la bellissima modella brasiliana Dayane Mello si spogli spesso davanti a lui. "Sono molto tranquilla, Andrea è un ragazzo espansivo, socievole, ed è molto protettivo verso i propri affetti, guai a toccargli la famiglia o la fidanzata", ha spiegato Natalia Paragoni alla rivista Chi. In particolare, si è parlato della scena in cui Dayane si è tolta i vestiti davanti agli occhi dell'ex tronista, che ne ha parlato in un momento di confessione con Matilde Brandi. A quanto pare, la fedeltà alla sua fidanzata Natalia non è messa in discussione. Questo la rende molto tranquilla: