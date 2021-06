A partire dalla prossima stagione televisiva cambieranno le veline di Striscia La Notizia. Dopo alcuni anni, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia hanno detto addio al bancone del Tg satirico ideato da Antonio Ricci a fine stagione, mettendo fine alla loro esperienza che è statala più lunga nella storia del programma (in carica per quattro stagioni).

Due ex Amici sono le nuove veline?

Stando a recenti indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Nuovo, ci sarebbe già i nomi delle due nuove veline: si tratterebbe di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, volti noti di Amici. La prima, Talisa, ha partecipato alla 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi, per ritornarci nel 2021 come professionista. La prima, Giulia, era allieva di Amici 16 e ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado.

Striscia La Notizia non conferma

L'indiscrezione, tuttavia, non troverebbe al momento alcun riscontro da parte di fonti ufficiali. L'ufficio stampa di Striscia La Notizia fa sapere a Fanpage.it che al momento non ci sono comunicazioni ufficiali rispetto ai nomi delle veline per la 34esima edizione dello storico programma di Canale 5. La scelta è in capo al patron del programma, Antonio Ricci, che svelerà i nomi definitivi delle prossime veline a ridosso dell'annuncio dei dettagli per la prossima edizione.

La storia delle Veline dal 1988

Non è detto, quindi, che saranno due ex volti di Amici a ricoprire il ruolo di veline dal prossimo anno. Dal 1988 quella della Velina è una figura di riferimento del mondo della televisione. Inizialmente erano state concepite proprio per portare le notizie (veline in gergo giornalistico) ai conduttori. Poi il ruolo è cambiato con il tempo verso una chiave di intrattenimento, per stacchetti e coreografie. La scelta delle veline è stato anche un format estivo di Canale 5 per alcune stagioni. A condurre "Veline" a inizio anni Duemila era stato Teo Mammucari, si trattava di un programma itinerante, in varie piazze italiane, dedicato a un contest tra ragazze per puntare al ruolo sul bancone di Striscia.