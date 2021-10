Tale e Quale Show batte ancora il Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini resta stabile Il successo di Tale e Quale Show nella prima serata del venerdì travolge ancora una volta il Grande Fratello Vip. A seguire il talent condotto da Carlo Conti e proposto da Rai1 il 15 ottobre sono stati 4.319.000 spettatori. Circa 2 milioni in meno gli utenti che si sono sintonizzati su Canale5 per il GF Vip, un numero che non ha subito sostanziali variazioni nelle ultime settimane.

A cura di Stefania Rocco

Ancora una sfida vinta per Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. Il talent del venerdì sera di Rai1 travolge la concorrenza, guadagnando il titolo di programma più visto nella serata del 15 ottobre. Un successo che il conduttore ripete puntata dopo puntata, avendo ormai fidelizzato il suo zoccolo duro di spettatori. Anche quelli del Grande Fratello Vip proposto restano stabili, attestandosi intorno a un numero che sembra restare costante settimana dopo settimana.

Gli spettatori del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show

A sintonizzarsi su Rai1 per la quinta puntata di Tale e Quale Show vinta dai Gemelli di Guidonia sono stati 4.319.000 spettatori che hanno fatto registrare alla rete il 22.5% di share, un risultato in linea con i successi delle scorse settimane. Canale5 e il suo Grande Fratello Vip si fermano invece al 15.7% di share con 2.449.000. Anche questo numero resta stabile rispetto agli appuntamenti precedenti, dimostrando che entrambi i format possono contare su una fetta di pubblico fidelizzato.

Gli ascolti tv del 15 ottobre 2021

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 The Good Doctor è stato seguito da 1.025.000 spettatori con il 4.3% di share mentre The Resident ha fatto registrare 751.000 e il 3.5% di share. Su Italia 1 Rambo: Last Blood è stato seguito da 1.695.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai3 Genitori quasi Perfetti ha fatto sintonizzare sulla terza rete Rai 772.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Rete4 l’appuntamento con Quarto Grado è stato seguito da 1.014.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 901.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha fatto registrare l’1.8% con 401.000 spettatori. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.128.000 spettatori con il 5% di share.