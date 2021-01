La chiusura delle sale a oltranza è una vera manna per Netflix, che ha deciso di dedicare ampio spazio ai contenuti cinematografici originali facendo uscire addirittura almeno un film a settimana per tutto il 2021. Il trailer rilasciato dalla piattaforma di streaming (visibile più in basso) mostra in qualità di testimonial diverse star di Hollywood, come Amy Adams, Chris Hemsworth, Halle Berry, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson e Regina King. Anche se forse i film più attesi sono quello con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet e Meryl Streep, ovvero il nuovo lavoro di Adam McKay dal titolo Don’t Look Up, e soprattutto il ritorno di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio. Si spazia molto tra i generi, dall'action al thriller, dal drama al musical, con persino un'incursione nel western.

I primi film in arrivo su Netflix

Iniziamo dai film previsti nella prima parte dell'anno, di cui si conoscono già le date. Oltre al già disponibile Pieces of Woman, uno dei film più discussi di Venezia 2020 (Coppa Volpi a Vanessa Kirby), arriveranno Outside the Wire dal 15 gennaio, La tigre bianca dal 22 gennaio, Penguin Bloom con Naomi Watts dal 27 gennaio, The Dig e Finding ‘Ohana dal 29 gennaio (qui tutte le uscite di gennaio), Malcolm & Marie dal 5 febbraio (attesa storia d'amore con Zendaya e John David Washington), I Care A Lot dal 19 febbraio, Girl power. La rivoluzione comincia a scuola dal 3 marzo e YES DAY dal 12 marzo.

I film del 2021 di Netflix

Questo l'elenco completo, suddiviso per generi. Da segnalare Bruised, l'esordio da regista dell'attrice Halle Berry e La donna alla finestra con Amy Adams, . Gli action Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, Sweet Girl con Jason Momoa e Army of the Dead di Zack Snyder con Dave Bautista promettono trash a palate, The Harder They Fall porta finalmente la cultura afroamericana nel western mentre Tick, Tick… Boom è il primo film da regista di Lin-Manuel Miranda, con Andrew Garfield. Tra i grandi registi, tornano Jane Campion con The Power of the Dog, Alexandre Aja con il thriller sci-fi O2 e, appunto, il nostro Sorrentino, con una storia famigliare nella Napoli del mito di Maradona.

Action

Army of the Dead

Awake

Kate

Outside the Wire

Red Notice

Sweet Girl

Horror

Fear Street Trilogy

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

Thriller

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

The Swarm

La donna alla finestra

Fantascienza

Stowaway

Romantico

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

The Kissing Booth 3

Love Hard

The Last Letter from Your Lover

The Princess Switch 3

Tua per sempre

Untitled Alicia Keys Rom-Com

Drammatico

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie

Monster

Penguin Bloom

Pieces of Woman

The Dig

The Guilty

È stata la mano di Dio

The Power of the Dog

The Starling

La tigre bianca

Film di Alexandre Moratto senza titolo

Film di Graham King senza titolo

Western

The Harder They Fall

Commedia

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Doppio papà

I Care A Lot

Girl power. La rivoluzione comincia a scuola

The Last Mercenary

Thunder Force

Per famiglie

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Finding ‘Ohana

Loud House

Nightbooks

Robin Robin

Skater Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

YES DAY

Musical

A Week Away

Tick, Tick… Boom