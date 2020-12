È il primo mese dell'anno e per questo motivo, Netflix ha deciso di partire subito forte con le uscite di gennaio 2021. Come è stato reso noto, la prima grande serie tv del catalogo sarà la terza stagione di Cobra Kai. Inizialmente prevista per l'8 gennaio, la serie sequel di Karate Kid è stata anticipata proprio a Capodanno. Non è l'unico grande titolo che gli abbonati Netflix attendono: dall'8 gennaio, sarà disponibile Lupin – Parte 1. Omar Sy è Assane che vuole regolare i conti col passato rubando un collier al Louvre, ispirandosi alle gesta di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo dei romanzi di Maurice Leblanc. Per i young adult, dal 22 gennaio c'è la serie tv in live action Fate – The Winx Saga, ispirata proprio ai cartoni animati creati da Iginio Straffi. Tra le curiosità: dal 5 gennaio c'è Storia delle parolacce, docu-serie originale con Nicolas Cage.

La programmazione di Netflix a gennaio 2021: il catalogo completo

Ecco la programmazione che Netflix ha comunicato per il mese di gennaio 2021. Il calendario è comprensivo delle date di uscita delle serie tv e dei film. Questo elenco può comunque essere soggetto a modifiche e aggiornamenti da parte di Netflix.

venerdì 1 gennaio 2021

Monarca (Serie tv originale – stagione 2)

Cobra Kai (Serie tv originale – stagione 3)

What Happened to Mr. Cha? (Film originale)

Spider-Man (Film)

Spider-Man 2 (Film)

Spider-Man 3 (Film)

Full Out 2: You Got This! (Film)

Lo sbirro di Belleville (Film)

Le guide di Headspace: Meditazione (Docu – Stagione 1)

Minimalismo: Il meno è ora – (Docu)

Dream Home Makeover: La casa ideale (Reality – Stagione 2)

My Hero Academia (Animazione – Stagione 2)

The Cuphead Show! (Animazione – Stagione 1)

LEGO Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar (Animazione – Stagione 1)

sabato 2 gennaio 2021

Circuito rovente (Film originale)

Rocketman (Film)

martedì 5 gennaio 2021

La casa delle bambole di Gabby (Animazione – Stagione 1)

Storia delle parolacce (Docu – Stagione 1)

Nailed It!: Messico (Reality – Stagione 3)

mercoledì 6 gennaio 2021

Suits (Serie Tv – Stagione 9)

The Front Runner – Il vizio del potere (Film)

Surviving Death: Cosa c’è dopo la morte? (Docu)

giovedì 7 gennaio 2021

Pieces of a Woman (Film originale)

Victoria & Abdul (Film)

Auguri per la tua morte(Film)

Matrimonio con l’ex (Film)

venerdì 8 gennaio 2021

Lupin (Serie Tv originale – Parte 1)

Azizler (Film originale)

Memorie di Idhun (Animazione – Parte 2)

Inside the World’s Toughest Prisons (Docu)

domenica 10 gennaio 2021

Brooklyn Nine-Nine (Serie tv – stagione 6)

lunedì 11 gennaio 2021

Crack: Cocaine, Corruption & Conspirancy (Docu)

mercoledì 13 gennaio 2021

Night Stalker: Caccia a un serial killer (Docu)

venerdì 15 gennaio 2021

Bling Empire (Serie Tv originale – Stagione 1)

Dawson’s Creek (Serie Tv – tutte le stagioni)

Outside the Wire (Film originale)

Doppio papà (Film originale)

Disincanto (Animazione originale – Stagione 3)

Kuroko’s Basketball (Animazione)

sabato 16 gennaio 2021

The Nun: La vocazione del male (Film)

venerdì 22 gennaio 2021

Fate: The Winx Saga (Serie Tv originale – Stagione 1)

La tigre bianca (Film originale)

Jurassic World: Nuove avventure (Animazione originale – Stagione 2)

mercoledì 27 gennaio 2021

50m2 (Serie Tv originale)

venerdì 29 gennaio 2021

La nave sepolta (Film originale)

Alla scoperta di ‘Ohana (Film originale)

We Are: The Brooklyn Saints (Docu)