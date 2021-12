Striscia la notizia, Diletta Leotta e Alessandro Siani saranno conduttori per una sera Prima volta per Diletta Leotta dietro al bancone del tg satirico, dove affiancherà Alessandro Siani. La coppia condurrà la puntata di Striscia di sabato 11 dicembre, prima di lasciare il posto per il ritorno di Greggio e Iacchetti.

A cura di Giulia Turco

Diletta Leotta e Alessandro Siani saranno conduttori d'eccezione dietro il bancone di Striscia la notizia in attesa del ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia, insieme anche nell'ultimo film delle feste ‘Chi ha incastrato Babbo Natale‘ condurrà il tg satirico per una sera, venerdì 10 dicembre, prendendo il posto dei colleghi siciliani Lipari e Friscia.

La coppia Leotta Siani dietro al bancone di Striscia

Mentre Alessandro Siani ha già esperienza dietro al bancone di Striscia, dopo il periodo in conduzione al fianco di Vanessa Incontrada, per Diletta Leotta è la prima volta in assoluto. La novità è stata annunciata con un video in cui la showgirl siciliana chiama l'attore con la scusa di voler consegnare un regalo agli amici Lipari e Friscia: "Ho pensato di andare di persona", esordisce Diletta, "conosci qualcuno per farmi entrare a Striscia?". "Ti faccio sapere…", replica Siani lasciando intendere che saranno proprio loro a prendere il posto in studio. La coppia d'altronde ha avuto modo di assodare una certa complicità sul primo set insieme, quello dell'ultimo film di Alessandro Siani, con Christian De Sica e Angela Finocchiaro in uscita il 16 novembre

Quando tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Striscia la notizia

La storica coppia di conduttori tornerà dietro al bancone a partire da lunedì 13 dicembre, dopo il periodo di Sergio Friscia e Sergio Lipari che hanno condotto il programma a partire dal 3 novembre. I due comici, che già erano stati parte della squadra di Striscia, hanno debuttato per la prima volta nelle vesti di conduttori, accettando il ruolo con grande entusiasmo: "Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo. Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo", aveva annunciato Friscia.