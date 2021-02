Striscia La Notizia fa infuriare la Rai. Ancora una volta il Tg satirico di Antonio Ricci ha puntato il servizio pubblico, con una serie di approfondimenti dell'inviato Pinuccio che questa volta si è concentrato sulla sede di New York. Servizi in seguito ai quali, stando alle indiscrezioni che arrivano in queste ore dai corridoi Rai, avrebbero portato l'azienda a ipotizzare azioni legali contro il programma di Canale 5, richieste dagli stessi corrispondenti coinvolti nel primo servizio di alcuni giorni fa, in particolare il responsabile della redazione di New York, Claudio Pagliara.

Le accuse di Striscia alla Rai

Al centro dell'ultimo servizio andato in onda, Pinuccio riporta le lamentele della società d'appalto per i servizi video della Rai a New York, i cui dipendenti parlano di mancate tutele dell'azienda, segnalate al responsabile Claudio Pagliara e da quest'ultimo trascurate. Ma più di tutto, a generare una reazione furiosa del giornalista, è stato l'approfondimento di Striscia La Notizia sui costi dell'ufficio di corrispondenza Rai a New York, circa 4 milioni di euro, e la notizia trapelata secondo la quale la Rai pagherebbe un appartamento a ognuno dei corrispondenti negli Stati Uniti, ovvero Pagliara, Dario Laruffa e Antonio Di Bella.

La reazione furiosa del responsabile della sede di New York

Accusa quest'ultima alla quale Claudio Pagliara ha risposto in modo veemente su Twitter, smentendo categoricamente e annunciando querela:

La Rai non mi paga la casa a New York (una modesta one bedroom). Me la farò pagare da @Pinucciosono e @Striscia Ho dato mandato al mio legale di querelarli per diffamazione. Cosa non vi dice la concorrenza: la sede Rai di New York lo scorso anno ha prodotto 4mila servizi.

Il giornalista ha poi risposto in malo modo anche ad altri utenti, rivendicando le 18 ore al giorno di lavoro e fraintendendo il messaggio di uno in particolare nei confronti del quale ha annunciato querela, per poi scusarsi: "E’ che sono davvero incazzato. Solo in Italia una emittente privata si permette di gettare fango impunemente sulla concorrenza".