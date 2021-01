L'8 gennaio 2021 è stata una giornata importante per la storia di questo paese, in relazione alla condanna di ergastolo a Gilberto Cavallini, ex membro dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari, organizzazione eversiva di stampo neofascista) imputato per la strage del 2 agosto 1980, nella quale persero la vita 85 persone. Una sentenza che si lega ad un fatto televisivo recente, la messa in onda della puntata di Report del 4 gennaio, che ha proposto un'articolata ricostruzione storica dalla quale si concludeva come quella di Bologna fosse una strage di Stato.

Un prodotto televisivo che ha avuto enorme impatto sul pubblico, raccogliendo ascolti importanti per la storica trasmissione di Rai3 e che ha saputo alimentare enorme dibattito perché ha coinvolto esponenti dell'universo politico italiano e apparati dello Stato.

La replica di Report sabato 9 gennaio

Proprio in virtù della sentenza di condanna a Cavallini emessa dai giudici della Corte d'Assise di Bologna, Rai3 riproporrà la puntata di Report nel pomeriggio di sabato 9 gennaio, a partire dalle 17,25. Ne dà notizia proprio il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, attraverso le sue pagine social:

La sentenza sulla Strage di Bologna resa pubblica oggi conferma quello che era emerso anche dalla nostra inchiesta di lunedì scorso: la Strage di Bologna fu una strage di Stato, architettata da membri della P2 e dei servizi, realizzata da terroristi di destra. Domani alle ore 16.50 andrà in onda su #Rai3 l'inchiesta di #Report di lunedì scorso che ricostruisce il filo nero che lega la Strage di Bologna al periodo delle stragi di mafia del 92-94 e della Trattativa Stato-mafia

Strage di Bologna, la sentenza del 9 gennaio 2021

Gilberto Cavallini è stato condannato all'ergastolo dai giudici della Corte D'Assiste di Bologna. Imputato per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, per la quale sono già stati condannati in via definitiva Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, come esecutori materiali, Cavallini è in carcere dal settembre del 1983. "La sentenza non cancella gli 85 morti e i 200 feriti – il primo commento dei familiari delle vittime della Strage di Bologna, per voce della vicepresidente Anna Pizzirana – ma rende giustizia a noi familiari delle vittime che abbiamo sempre avuto la costanza di insistere su questi processi".